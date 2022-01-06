Знаменитый автопроизводитель Chrysler в ближайшем будущем полностью перейдёт на электрокары

Первый электромобиль будет выпущен в 2025 году и постепенно все автомобили Chrysler переведут на электродвигатели. Отмечается, что сейчас у производителя три автомобиля с ДВС: минивэны Chrysler Pacifica и Chrysler Pacifica Hybrid и седан Chrysler 300. Будут ли в будущем эти модели оснащаться электродвигателями, пока не известно.

Материнская компания автопроизводителя Stellantis планирует зарабатывать не только на электромобилях, но и на ПО для водителей и пассажиров. На данный момент компания представила первый прототип своего электромобиля, но и его дальнейшая судьба не уточняется.