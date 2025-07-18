AliExpress назвал самые продаваемые 3D-принтеры в России в 2025 году

AliExpress назвал самые продаваемые 3D-принтеры в России в 2025 годуЛидеры продаж сочетают скорость, автоматизацию и удобство
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Лидером по количеству продаж стал Flashforge AD5M. Принтер с рабочей областью 220×220×220 мм позволяет печатать модели различных размеров. Устройство поддерживает материалы PLA, PETG и TPU, оснащено подогреваемой платформой и сенсорным экраном. Благодаря системе CoreXY скорость печати достигает 600 мм/с, а экструдер нагревается до 280 °C.
Второе место занял ELEGOO Neptune 3 Pro, подходящий как для начинающих, так и для более опытных пользователей. Рабочая область — 225×225×280 мм. Принтер оснащён директ-экструдером и поддерживает PLA, ABS, PETG и TPU. Среди полезных функций — автоматическая калибровка и возможность возобновления печати после отключения питания.
Третьим стал Creality Ender-3 V3 SE. Он отличается высокой скоростью и ускорением, а его область печати составляет 220×220×250 мм. Принтер оснащён блоком питания с быстрым нагревом платформы, автокалибровкой CR-Touch и 3,2-дюймовым цветным экраном. Устройство поддерживает печать с популярными материалами, включая PETG и TPU.
В список вошёл также ELEGOO Saturn 4 Ultra 12K. Принтер ориентирован на печать с высокой детализацией — разрешение 12K и точность по XY-осям до 24 микрон. Он оснащён умной системой контроля с ИИ-камерой и механическим сенсором, а подключение осуществляется по Wi-Fi и USB.
Завершает рейтинг Creality K1 SE. Благодаря прочной алюминиевой конструкции и системе CoreXY принтер работает на скорости до 600 мм/с. Устройство поддерживает множество материалов и оснащено металлокерамическим хотендом с быстрым нагревом.