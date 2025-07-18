AliExpress назвал самые продаваемые 3D-принтеры в России в 2025 году

В список вошёл также ELEGOO Saturn 4 Ultra 12K. Принтер ориентирован на печать с высокой детализацией — разрешение 12K и точность по XY-осям до 24 микрон. Он оснащён умной системой контроля с ИИ-камерой и механическим сенсором, а подключение осуществляется по Wi-Fi и USB.