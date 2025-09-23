Бытовая техника
Опубликовано 23 сентября 2025, 17:42
2 мин.

AliExpress объявил самые популярные кофемашины и кофемолки у россиян за 2025 г.

Xiaomi, Cafelffe и другие
Аналитики AliExpress СНГ подготовили рейтинг устройств для приготовления кофе, которые пользователи в России покупали чаще всего за первые восемь месяцев 2025 года. В список вошли как кофемашины, так и кофемолки.
AliExpress объявил самые популярные кофемашины и кофемолки у россиян за 2025 г.
© Juni Shi

В категории кофемашин лидером стала Xiaomi KF-JN-02. Это компактная модель 3-в-1, которая готовит кофе из капсул, молотого и растворимого сырья. Объем резервуара составляет 60 мл, мощности 72 Вт хватает для приготовления порции эспрессо за одну минуту. Устройство оснащено аккумулятором на 2500 мАч, которого достаточно примерно на 50 чашек.

AliExpress объявил самые популярные кофемашины и кофемолки у россиян за 2025 г.

© Xiaomi

В рейтинг вошла и Cafelffe CM 1638. Это эспрессо-машина с давлением 20 бар и мощностью 1360 Вт. Она имеет резервуар на 1300 мл воды и контейнер для молока объемом 700 мл. Поддерживается автоматическое приготовление эспрессо, двойного эспрессо, капучино и латте.

AliExpress объявил самые популярные кофемашины и кофемолки у россиян за 2025 г.

© Cafelffe

Еще одна популярная модель — Xiaomi XYD003. Это портативная кофемашина с объемом резервуара 90 мл. Мощность устройства составляет 72 Вт, а кофе готовится за 80 секунд. Есть дисплей, встроенный фильтр и функция заваривания одним нажатием.

AliExpress объявил самые популярные кофемашины и кофемолки у россиян за 2025 г.

© Xiaomi

В рейтинг вошла также Rouny One Lite. Ее особенность — использование в автомобиле. Модель подключается к сети на 12 В, потребляет 100 Вт и имеет кабель для зарядки через USB. Объем резервуара составляет 100 мл, а чашки — 150 мл.

AliExpress объявил самые популярные кофемашины и кофемолки у россиян за 2025 г.

© Rouny

Последняя в списке кофемашин — HiBREW DC12V. Это устройство с резервуаром на 60 мл и мощностью 80 Вт. Оно совместимо с капсулами Nespresso и Dolce Gusto, а также с молотым кофе. Кофемашина весит 600 г и помещается в подстаканник автомобиля.

AliExpress объявил самые популярные кофемашины и кофемолки у россиян за 2025 г.

© HiBREW

В категорию кофемолок попала Timemore C3ESP Pro. Модель оснащена стальными жерновами диаметром 38 мм и отличается алюминиевым корпусом. Она подходит для разных способов приготовления и имеет складную ручку.

AliExpress объявил самые популярные кофемашины и кофемолки у россиян за 2025 г.

© Timemore

В рейтинг вошла и ручная кофемолка XEOLEO с жерновами диаметром 50 мм и возможностью регулировки степени помола.

AliExpress объявил самые популярные кофемашины и кофемолки у россиян за 2025 г.

© XEOLEO

Среди электрических моделей пользователи выбирали Wancle P00273, работающую на скорости до 35 000 оборотов в минуту. Она вмещает до 60 г зерен и подходит также для измельчения специй и орехов.

AliExpress объявил самые популярные кофемашины и кофемолки у россиян за 2025 г.

© Wancle

Еще одна электрическая кофемолка — BioloMix ELEKCHEF. Она рассчитана на помол кофе и других сухих продуктов, в комплект входят запасные ножи.

AliExpress объявил самые популярные кофемашины и кофемолки у россиян за 2025 г.

© BioloMix

Замыкает список BioloMix CG210 с мощностью 150 Вт и объемом контейнера до 300 г. В ней используется система жернового помола.

AliExpress объявил самые популярные кофемашины и кофемолки у россиян за 2025 г.

© BioloMix