AliExpress объявил самые популярные кофемашины и кофемолки у россиян за 2025 г.Xiaomi, Cafelffe и другие
В категории кофемашин лидером стала Xiaomi KF-JN-02. Это компактная модель 3-в-1, которая готовит кофе из капсул, молотого и растворимого сырья. Объем резервуара составляет 60 мл, мощности 72 Вт хватает для приготовления порции эспрессо за одну минуту. Устройство оснащено аккумулятором на 2500 мАч, которого достаточно примерно на 50 чашек.
В рейтинг вошла и Cafelffe CM 1638. Это эспрессо-машина с давлением 20 бар и мощностью 1360 Вт. Она имеет резервуар на 1300 мл воды и контейнер для молока объемом 700 мл. Поддерживается автоматическое приготовление эспрессо, двойного эспрессо, капучино и латте.
Еще одна популярная модель — Xiaomi XYD003. Это портативная кофемашина с объемом резервуара 90 мл. Мощность устройства составляет 72 Вт, а кофе готовится за 80 секунд. Есть дисплей, встроенный фильтр и функция заваривания одним нажатием.
В рейтинг вошла также Rouny One Lite. Ее особенность — использование в автомобиле. Модель подключается к сети на 12 В, потребляет 100 Вт и имеет кабель для зарядки через USB. Объем резервуара составляет 100 мл, а чашки — 150 мл.
Последняя в списке кофемашин — HiBREW DC12V. Это устройство с резервуаром на 60 мл и мощностью 80 Вт. Оно совместимо с капсулами Nespresso и Dolce Gusto, а также с молотым кофе. Кофемашина весит 600 г и помещается в подстаканник автомобиля.
В категорию кофемолок попала Timemore C3ESP Pro. Модель оснащена стальными жерновами диаметром 38 мм и отличается алюминиевым корпусом. Она подходит для разных способов приготовления и имеет складную ручку.
В рейтинг вошла и ручная кофемолка XEOLEO с жерновами диаметром 50 мм и возможностью регулировки степени помола.
Среди электрических моделей пользователи выбирали Wancle P00273, работающую на скорости до 35 000 оборотов в минуту. Она вмещает до 60 г зерен и подходит также для измельчения специй и орехов.
Еще одна электрическая кофемолка — BioloMix ELEKCHEF. Она рассчитана на помол кофе и других сухих продуктов, в комплект входят запасные ножи.
Замыкает список BioloMix CG210 с мощностью 150 Вт и объемом контейнера до 300 г. В ней используется система жернового помола.