AliExpress объявил самые популярные кофемашины и кофемолки у россиян за 2025 г.

Последняя в списке кофемашин — HiBREW DC12V. Это устройство с резервуаром на 60 мл и мощностью 80 Вт. Оно совместимо с капсулами Nespresso и Dolce Gusto, а также с молотым кофе. Кофемашина весит 600 г и помещается в подстаканник автомобиля.