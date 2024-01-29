Amazon отказался от покупки iRobot стоимостью 1,4 миллиарда долларов

Исполнительная власть ЕС, Европейская комиссия, выразила обеспокоенность по поводу потенциального влияния сделки на конкуренцию, что привело к официальному расследованию. После отказа от сделки, компания iRobot объявила о значительных увольнениях, затронувших 31% ее штата, или около 350 сотрудников. Колин Энгл, основатель и генеральный директор iRobot, также покидает свой пост.

Хотя компании не ссылались на давление со стороны ЕС, были признаки вероятного вето. Несмотря на возможные изменения в законодательстве, Amazon и iRobot предпочли расторгнуть сделку, чтобы не сталкиваться с дальнейшими проблемами. Сделка также находилась под пристальным вниманием Федеральной торговой комиссии США, хотя и не привлекла такого внимания, как в ЕС.

Amazon критиковала регулирующие органы, утверждая, что отмена слияния будет препятствовать инновациям и конкурентному ценообразованию. SVP и главный юрисконсульт Amazon Дэвид Запольски утверждал, что подобные слияния помогают компаниям конкурировать на мировом уровне, особенно с теми, кто не подвержен аналогичным нормативным требованиям в таких быстро развивающихся технологических сегментах, как робототехника.