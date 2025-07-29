Автономность 100 дней и мойка швабр 75 °C — новые пылесосы Dreame в РФЧетыре модели в линейке L40
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Флагманом линейки стал L40s Pro Ultra. Он оборудован двигателем TurboForce шестого поколения с максимальной мощностью всасывания 19 000 Па, аккумулятором на 5200 мАч и системой FOC, снижающей шум и повышающей стабильность. Благодаря мешку объёмом 3,2 л устройство может работать без обслуживания до 100 дней. Пылесос поддерживает автоматическое мытьё швабр при температуре до 75 °C, самоочистку, сушку горячим воздухом и дозаправку водой и моющим средством.
Особое внимание в этой модели уделено уходу за коврами и шерстью животных. Щётка HyperStream™ DuoBrush включает резиновую и щетинистую части, что позволяет собирать длинные волосы и шерсть, не допуская их наматывания. Робот автоматически регулирует обороты щётки в зависимости от типа поверхности и способен подстраиваться под сложные условия в доме.
L40s Ultra ориентирован на квартиры со сложной планировкой. Устройство снабжено системой EasyLeap™, которая позволяет преодолевать пороги до 40 мм. Здесь также используется щётка HyperStream™ и система Vormax™ с всасыванием до 19 000 Па. Однако по сравнению с флагманом отсутствуют RGB-камера и система RoboSwing, которая обеспечивает уборку вдоль стен за счёт движения корпуса.
L40 Ultra AE сохраняет ключевые возможности флагмана — такие как док-станция PowerDock™ с мойкой при 75 °C, автоматической сушкой, самоочисткой и заправкой, а также мощность всасывания 19 000 Па. Навигация здесь упрощена: применяется только 3D-освещение, без камеры. Пользователь может выбрать одну из двух щеток — поднимаемую или TriCutBrush 3.0.
L40 Ultra CE — базовая модель в линейке. Мощность всасывания здесь снижена до 13 000 Па, но остаются основные функции: щётка TriCut Brush, система RoboSwing и возможность подключения к интеллектуальной базе.
Продажи моделей L40 Ultra AE и L40 Ultra CE начались 29 июля 2025 года в онлайн-магазине Dreame и у партнёра М.Видео. До 11 августа цены составят: L40 Ultra AE — 64 990 рублей, L40 Ultra CE — 54 990 рублей. Остальные модели также доступны с временной скидкой: L40s Pro Ultra — 94 990 рублей, L40s Ultra — 74 990 рублей.