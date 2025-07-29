Флагманом линейки стал L40s Pro Ultra. Он оборудован двигателем TurboForce шестого поколения с максимальной мощностью всасывания 19 000 Па, аккумулятором на 5200 мАч и системой FOC, снижающей шум и повышающей стабильность. Благодаря мешку объёмом 3,2 л устройство может работать без обслуживания до 100 дней. Пылесос поддерживает автоматическое мытьё швабр при температуре до 75 °C, самоочистку, сушку горячим воздухом и дозаправку водой и моющим средством.

Особое внимание в этой модели уделено уходу за коврами и шерстью животных. Щётка HyperStream™ DuoBrush включает резиновую и щетинистую части, что позволяет собирать длинные волосы и шерсть, не допуская их наматывания. Робот автоматически регулирует обороты щётки в зависимости от типа поверхности и способен подстраиваться под сложные условия в доме.