Бытовая техника из Китая, Турции и Белоруссии стала очень популярна в России

Опубликовано 29 января 2024, 23:10
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Бытовая техника из Китая, Турции и Белоруссии стала очень популярна в РоссииIndesit, Atlanta, Haier
В 2023 году производители крупной бытовой техники из Китая, Турции и Белоруссии оказались на первом месте российского рынка, забирая более 40% доли. Это относится к холодильникам, стиральным машинам и плитам от крупнейших производителей из этих стран, пишет «Известия».
В онлайн-продажах холодильников лидером стал Indesit, который относится к турецкой Arcelik (16%), за ним следуют белорусский Atlant (9,8%) и китайский Haier (9,8%). По продажам стиральных машин на первом месте оказалась Candy, принадлежащая Hier (более 15%), за ней следуют Indesit (14%) и Beko (13,5%), а каждая пятая проданная кухонная плита в 2023 году была белорусской марки Gefest.
Продажи варочных панелей Gefest в денежном выражении выросли на почти 170%, стиральные машины Atlant пользуются повышенным спросом с увеличением на 43%. Российский маркетплейс Wildberries также отметил увеличение интереса к российским торговым маркам.
Источник:«Известия»
Автор:Булат Кармак
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