Бытовая техника из Китая, Турции и Белоруссии стала очень популярна в России

В онлайн-продажах холодильников лидером стал Indesit, который относится к турецкой Arcelik (16%), за ним следуют белорусский Atlant (9,8%) и китайский Haier (9,8%). По продажам стиральных машин на первом месте оказалась Candy, принадлежащая Hier (более 15%), за ней следуют Indesit (14%) и Beko (13,5%), а каждая пятая проданная кухонная плита в 2023 году была белорусской марки Gefest.

Продажи варочных панелей Gefest в денежном выражении выросли на почти 170%, стиральные машины Atlant пользуются повышенным спросом с увеличением на 43%. Российский маркетплейс Wildberries также отметил увеличение интереса к российским торговым маркам.