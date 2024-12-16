Dreame объявила новогодние скидки на свои пылесосы в России

Одной из главных новинок является робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete «7 в 1», который сочетает функции уборки и ухода за швабрами. Этот пылесос может автоматически очищать швабры горячей водой, сушить их горячим воздухом и опустошать мусоросборник. Он оснащён технологией SideReach для тщательной уборки углов и труднодоступных мест. Также в пылесосе используется интеллектуальная камера для обнаружения загрязнений, что позволяет эффективно удалять сложные пятна.