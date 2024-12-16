Dreame объявила новогодние скидки на свои пылесосы в России

Dreame объявила новогодние скидки на свои пылесосы в РоссииСкидки на новинки бренда продлятся до 6 января
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Одной из главных новинок является робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete «7 в 1», который сочетает функции уборки и ухода за швабрами. Этот пылесос может автоматически очищать швабры горячей водой, сушить их горячим воздухом и опустошать мусоросборник. Он оснащён технологией SideReach для тщательной уборки углов и труднодоступных мест. Также в пылесосе используется интеллектуальная камера для обнаружения загрязнений, что позволяет эффективно удалять сложные пятна.
Еще одной новинкой является вертикальный пылесос Dreame Z30 с мощностью всасывания 310 AW, который позволяет быстро справляться с загрязнениями и подходит для уборки различных поверхностей. В комплект входят 8 насадок, а система фильтрации помогает очистить воздух от бактерий и вирусов.
Также в продаже появился моющий вертикальный пылесос Dreame H14 Dual, который выполняет как сухую, так и влажную уборку. Он имеет функцию самоочистки щеток и швабр с использованием горячей воды, что упрощает уход за устройством и увеличивает его срок службы.
Кроме того, бренд представил портативный фен Dreame Pocket весом 300 гр и мощностью двигателя 110 000 оборотов в минуту. В комплекте идут две насадки для выпрямления и завивки волос