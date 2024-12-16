Бытовая техника
Опубликовано 16 декабря 2024, 16:13
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Dreame объявила новогодние скидки на свои пылесосы в России

Скидки на новинки бренда продлятся до 6 января
Компания Dreame запустила новогодние скидки на свою бытовую технику в России. С 16 декабря по 6 января покупатели смогут приобрести популярные модели пылесосов и устройства для ухода за собой по сниженным ценам.
Dreame объявила новогодние скидки на свои пылесосы в России

© Dreame

Одной из главных новинок является робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete «7 в 1», который сочетает функции уборки и ухода за швабрами. Этот пылесос может автоматически очищать швабры горячей водой, сушить их горячим воздухом и опустошать мусоросборник. Он оснащён технологией SideReach для тщательной уборки углов и труднодоступных мест. Также в пылесосе используется интеллектуальная камера для обнаружения загрязнений, что позволяет эффективно удалять сложные пятна.

Dreame объявила новогодние скидки на свои пылесосы в России

© Dreame

Еще одной новинкой является вертикальный пылесос Dreame Z30 с мощностью всасывания 310 AW, который позволяет быстро справляться с загрязнениями и подходит для уборки различных поверхностей. В комплект входят 8 насадок, а система фильтрации помогает очистить воздух от бактерий и вирусов.

Dreame объявила новогодние скидки на свои пылесосы в России

© Dreame

Также в продаже появился моющий вертикальный пылесос Dreame H14 Dual, который выполняет как сухую, так и влажную уборку. Он имеет функцию самоочистки щеток и швабр с использованием горячей воды, что упрощает уход за устройством и увеличивает его срок службы.

Dreame объявила новогодние скидки на свои пылесосы в России

© Dreame

Кроме того, бренд представил портативный фен Dreame Pocket весом 300 гр и мощностью двигателя 110 000 оборотов в минуту. В комплекте идут две насадки для выпрямления и завивки волос

Dreame объявила новогодние скидки на свои пылесосы в России

© Dreame

Источник:Dreame
Автор:Булат Кармак
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