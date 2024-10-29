Dreame представил новый робот-пылесос Trouver E30 Ultra с самоочисткой

С мощностью всасывания 7000 Па робот эффективно убирает пыль и грязь с твердых покрытий и ковров. Фирменная система DuoScrub™ с двумя вращающимися швабрами не только собирает пыль, но и оттирает пятна. Также Trouver E30 Ultra оснащен ультразвуковыми датчиками, которые позволяют распознавать ковры и поднимать швабры, чтобы не намочить ворс.

Особенностью модели стала система RoboSwing Mopping, которая улучшает уборку в углах и вдоль стен. Это позволяет роботу более точно очищать пространство у плинтусов и мебели.

Робот строит интерактивные карты с помощью лазерной системы навигации. В приложении можно настроить запретные зоны и обозначить ковры. Управлять устройством можно через Алису, Siri или Google Ассистента.