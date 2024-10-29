Dreame представил новый робот-пылесос Trouver E30 Ultra с самоочисткой

Dreame представил новый робот-пылесос Trouver E30 Ultra с самоочисткойДля сухой и влажной уборки
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С мощностью всасывания 7000 Па робот эффективно убирает пыль и грязь с твердых покрытий и ковров. Фирменная система DuoScrub™ с двумя вращающимися швабрами не только собирает пыль, но и оттирает пятна. Также Trouver E30 Ultra оснащен ультразвуковыми датчиками, которые позволяют распознавать ковры и поднимать швабры, чтобы не намочить ворс.
Особенностью модели стала система RoboSwing Mopping, которая улучшает уборку в углах и вдоль стен. Это позволяет роботу более точно очищать пространство у плинтусов и мебели.
Робот строит интерактивные карты с помощью лазерной системы навигации. В приложении можно настроить запретные зоны и обозначить ковры. Управлять устройством можно через Алису, Siri или Google Ассистента.
С аккумулятором на 5200 мА*ч Trouver E30 Ultra убирает до 105 кв. м за раз. По завершении уборки робот паркуется на станцию, где происходит автоматическая очистка мусорного контейнера и промывка швабр.
Робот-пылесос Trouver E30 Ultra доступен с 29 октября на официальном сайте и в крупных магазинах. Розничная цена составляет 59 990 рублей, а до 18 ноября действует скидка — 49 990 рублей.