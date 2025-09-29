Dreame представила аэрогриль AF30, заменяющий шесть кухонных приборов

Главная особенность модели — система нагрева 360° Dual-Source Cyclonic Heat™, которая сочетает спиральный канал сверху и нижний нагревательный элемент. Благодаря этому тепло распределяется равномерно, позволяя готовить мясо и рыбу без сырости внутри. Встроенный датчик измеряет температуру пять раз в секунду, а PID-регулятор удерживает её с минимальными колебаниями.

Дополнительно используется технология SmartSteam 3X Infuse™, которая подаёт пар во время готовки. Это помогает сохранить влагу и витамины в продуктах. Система управления проста: на сенсорном экране доступны шесть основных режимов и готовые программы для популярных блюд.

Объём камеры составляет семь литров. Вентилятор с 11 лопастями снижает шум и улучшает циркуляцию воздуха. Прибор умеет работать и в режиме дегидрации, позволяя сушить фрукты при температуре 50−65 °C.

Камера защищена нанокерамическим покрытием, выдерживающим до 450 °C. Его можно очищать вручную или в посудомоечной машине. Для безопасности встроены пять уровней защиты, включая автоматическое отключение при перегреве.

Аэрогриль Dreame Tasti™ AF30 весит 6,2 кг, мощность — 2 300 Вт. Устройство доступно в официальном магазине по цене от 13 990 рублей