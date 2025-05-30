Dreame представила новых роботов-пылесосов с горячей водой и «ногами»

Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete создан для тщательной и бесперебойной уборки в домах с разной планировкой. Его особенность — выдвижные ножки, которые позволяют преодолевать пороги и ступеньки до 6 см. Он также самостоятельно регулирует высоту сенсоров, чтобы проходить под мебелью, и отличается системой мощного всасывания до 20 000 Па. Две вращающиеся в разные стороны щетки позволяют убирать тише и аккуратнее.

X50 Ultra сам определяет степень загрязнения и подбирает нужный режим. Он подключается к водопроводу, сам стирает и сушит швабры горячей водой, опорожняет мусорный контейнер и дозаправляется. Станция PowerDock™ выполняет сразу 8 функций. Цена модели — 149 990 рублей, по акции — 139 990 рублей до 9 июня.