Dreame представила новых роботов-пылесосов с горячей водой и «ногами»Новые модели предлагают автономность и глубокую чистку
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Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete создан для тщательной и бесперебойной уборки в домах с разной планировкой. Его особенность — выдвижные ножки, которые позволяют преодолевать пороги и ступеньки до 6 см. Он также самостоятельно регулирует высоту сенсоров, чтобы проходить под мебелью, и отличается системой мощного всасывания до 20 000 Па. Две вращающиеся в разные стороны щетки позволяют убирать тише и аккуратнее.
X50 Ultra сам определяет степень загрязнения и подбирает нужный режим. Он подключается к водопроводу, сам стирает и сушит швабры горячей водой, опорожняет мусорный контейнер и дозаправляется. Станция PowerDock™ выполняет сразу 8 функций. Цена модели — 149 990 рублей, по акции — 139 990 рублей до 9 июня.
Более компактная версия — X50 Master — сохраняет почти все функции старшей модели, но занимает меньше места благодаря станции шириной 24,9 см. Он тоже распознает препятствия, поднимается на пороги, стирает швабры при 80 °C и работает автономно до 100 дней без замены мешка.
Вертикальный пылесос H15 Pro Heat стал первым устройством с интеллектуальной шторкой, которая меняет положение в зависимости от скорости движения. Устройство очищает поверхности горячей водой до 85 °C и дополнительно промывает щетку при 100 °C. Сенсор определяет уровень загрязнения и автоматически выбирает один из трех режимов. Аккумулятора хватает до 72 минут работы.
Dreame Z20 AquaCycle Station — беспроводной пылесос с системой влажной уборки, использующей свежую воду. Мощность 250AW, фильтр HEPA H14 и интеллектуальная система распознавания грязи обеспечивают эффективную очистку без переувлажнения. Устройство работает до 90 минут на одной зарядке. Цена — 74 990 рублей, со скидкой — 67 990 рублей до 9 июня.
Кроме техники для уборки, Dreame анонсировала очиститель воздуха AirPursue PM20, который самостоятельно настраивает направление потока, и робот-газонокосилку A1 Pro. Она составляет маршруты с учетом запретных зон и рельефа, работая без проводов даже в сложных погодных условиях.