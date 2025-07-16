Dreame представила пылесос H12 FlexReach с функцией уборки под мебелью

Благодаря вращающейся на 180° ручке и двусторонней щетке, пылесос легко справляется с уборкой под шкафами, тумбами и вдоль плинтусов. Его всасывающая мощность составляет 18 000 Па, чего достаточно для сбора мусора, пыли, волос и шерсти домашних животных, даже в самых неудобных зонах.

Одного заряда аккумулятора емкостью 6×4000 мА·ч хватает примерно на 50 минут работы, что позволяет убрать до 300 квадратных метров за один раз. В комплекте предусмотрена док-станция, которая не только заряжает устройство, но и запускает автоматическую очистку.