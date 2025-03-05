Бытовая техника
Опубликовано 05 марта 2025, 12:39
1 мин.

Dreame представила в России два новых моющих вертикальных пылесоса Z30 и Z20 Aquacycle

От 59 990 рублей
Dreame представила в России два новых вертикальных пылесосов с функцией влажной уборки — Z30 AquaCycle™ и Z20 AquaCycle™. Эти устройства предназначены для очистки различных поверхностей, включая ковры, мебель и даже шерсть домашних животных.
Dreame представила в России два новых моющих вертикальных пылесоса Z30 и Z20 Aquacycle

© Dreame

Главной особенностью флагманской модели Dreame Z30 AquaCycle™ стала универсальная система уборки 6 в 1. Она сочетает сухую и влажную очистку, а также оборудована технологией AquaCycle™, которая обеспечивает автоматическую промывку щеток во время работы. Это помогает поддерживать чистоту без разводов и продлевает срок службы устройства. Пылесос оснащен мощностью всасывания 310 аВт, а фильтрация HEPA 14 задерживает частицы размером до 0,1 мкм, включая аллергены.

Dreame представила в России два новых моющих вертикальных пылесоса Z30 и Z20 Aquacycle

© Dreame

Dreame Z20 AquaCycle™ представляет собой более доступную модель, но также поддерживает технологию влажной уборки AquaCycle™ и эффективно справляется с загрязнениями. Его мощность всасывания составляет 250 аВт, а система фильтрации улавливает частицы до 0,3 мкм. В отличие от старшей модели, Z20 не имеет щетки для груминга животных.

Dreame представила в России два новых моющих вертикальных пылесоса Z30 и Z20 Aquacycle

© Dreame

Обе новинки оснащены интеллектуальной системой регулировки мощности, которая автоматически подстраивает уровень всасывания под степень загрязнения и тип поверхности. Также они оборудованы встроенной подсветкой для выявления скрытой пыли.

Время работы пылесосов без подзарядки составляет до 90 минут. Для удобства хранения устройства поставляются с док-станциями, которые обеспечивают их подзарядку.

Стоимость Dreame Z30 AquaCycle™ составит 69 990 рублей, а Dreame Z20 AquaCycle™ — 59 990 рублей.