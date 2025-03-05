Dreame представила в России два новых моющих вертикальных пылесоса Z30 и Z20 Aquacycle

Dreame представила в России два новых моющих вертикальных пылесоса Z30 и Z20 AquacycleОт 59 990 рублей
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Главной особенностью флагманской модели Dreame Z30 AquaCycle™ стала универсальная система уборки 6 в 1. Она сочетает сухую и влажную очистку, а также оборудована технологией AquaCycle™, которая обеспечивает автоматическую промывку щеток во время работы. Это помогает поддерживать чистоту без разводов и продлевает срок службы устройства. Пылесос оснащен мощностью всасывания 310 аВт, а фильтрация HEPA 14 задерживает частицы размером до 0,1 мкм, включая аллергены.
Dreame Z20 AquaCycle™ представляет собой более доступную модель, но также поддерживает технологию влажной уборки AquaCycle™ и эффективно справляется с загрязнениями. Его мощность всасывания составляет 250 аВт, а система фильтрации улавливает частицы до 0,3 мкм. В отличие от старшей модели, Z20 не имеет щетки для груминга животных.
Обе новинки оснащены интеллектуальной системой регулировки мощности, которая автоматически подстраивает уровень всасывания под степень загрязнения и тип поверхности. Также они оборудованы встроенной подсветкой для выявления скрытой пыли.
Время работы пылесосов без подзарядки составляет до 90 минут. Для удобства хранения устройства поставляются с док-станциями, которые обеспечивают их подзарядку.
Стоимость Dreame Z30 AquaCycle™ составит 69 990 рублей, а Dreame Z20 AquaCycle™ — 59 990 рублей.