Dreame представила в России два новых моющих вертикальных пылесоса Z30 и Z20 Aquacycle

Обе новинки оснащены интеллектуальной системой регулировки мощности, которая автоматически подстраивает уровень всасывания под степень загрязнения и тип поверхности. Также они оборудованы встроенной подсветкой для выявления скрытой пыли.

Время работы пылесосов без подзарядки составляет до 90 минут. Для удобства хранения устройства поставляются с док-станциями, которые обеспечивают их подзарядку.

Стоимость Dreame Z30 AquaCycle™ составит 69 990 рублей, а Dreame Z20 AquaCycle™ — 59 990 рублей.