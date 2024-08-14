Dreame представила в России первый в мире робот-пылесос с выдвижной шваброй

Dreame представила в России первый в мире робот-пылесос с выдвижной швабройНеобычный домашний гаджет
Важной особенностью устройства стала выдвижная боковая щетка, способная обеспечивать более качественную уборку в труднодоступных местах, таких как углы и пространство под мебелью.
Пылесос также поддерживает автоматическую очистку своей базы, включая промывку швабр горячей водой при температуре до 70°C, что помогает поддерживать чистоту и устранять запахи.
X40 Ultra Complete оснащен технологией MopExtend RoboSwing, позволяющей швабре выдвигаться для более эффективного сбора мусора. Устройство также имеет мощность всасывания до 12 кПа и съемную швабру, что упрощает его обслуживание.
Кроме того, пылесос поддерживает автономную сушку швабр горячим воздухом и автоматическую заправку водой и моющим средством, что значительно облегчает процесс уборки.
Также на презентации представили модель Dreame Z20, которая оснащена автоматизированной системой определения размера частиц. Эта технология позволяет пылесосу интеллектуально регулировать мощность всасывания в зависимости от величины обнаруженных частиц, что обеспечивает более эффективную очистку.
Модель X40 Ultra Complete стоит 139 990 рублей, а Z20 — 59 990 рублей.