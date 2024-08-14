Бытовая техника
Опубликовано 14 августа 2024, 22:56
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Dreame представила в России первый в мире робот-пылесос с выдвижной шваброй

Необычный домашний гаджет
Компания Dreame начала продажи нового робот-пылесоса X40 Ultra Complete, который предлагает несколько технологических новшеств, в России.
Dreame представила в России первый в мире робот-пылесос с выдвижной шваброй
© Dreame

Важной особенностью устройства стала выдвижная боковая щетка, способная обеспечивать более качественную уборку в труднодоступных местах, таких как углы и пространство под мебелью.

Пылесос также поддерживает автоматическую очистку своей базы, включая промывку швабр горячей водой при температуре до 70°C, что помогает поддерживать чистоту и устранять запахи.

X40 Ultra Complete оснащен технологией MopExtend RoboSwing, позволяющей швабре выдвигаться для более эффективного сбора мусора. Устройство также имеет мощность всасывания до 12 кПа и съемную швабру, что упрощает его обслуживание.

Dreame представила в России первый в мире робот-пылесос с выдвижной шваброй
© Dreame

Кроме того, пылесос поддерживает автономную сушку швабр горячим воздухом и автоматическую заправку водой и моющим средством, что значительно облегчает процесс уборки.

Также на презентации представили модель Dreame Z20, которая оснащена автоматизированной системой определения размера частиц. Эта технология позволяет пылесосу интеллектуально регулировать мощность всасывания в зависимости от величины обнаруженных частиц, что обеспечивает более эффективную очистку.

Модель X40 Ultra Complete стоит 139 990 рублей, а Z20 — 59 990 рублей.

Источник:Dreame
Автор:Булат Кармак
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