Dreame представила в России первый в мире робот-пылесос с выдвижной шваброй

Важной особенностью устройства стала выдвижная боковая щетка, способная обеспечивать более качественную уборку в труднодоступных местах, таких как углы и пространство под мебелью.

Пылесос также поддерживает автоматическую очистку своей базы, включая промывку швабр горячей водой при температуре до 70°C, что помогает поддерживать чистоту и устранять запахи.

X40 Ultra Complete оснащен технологией MopExtend RoboSwing, позволяющей швабре выдвигаться для более эффективного сбора мусора. Устройство также имеет мощность всасывания до 12 кПа и съемную швабру, что упрощает его обслуживание.