Dreame привезла в Россию «умный» пылесос с влажной уборкой R10 Pro Aqua

Оснащенный специальной щеткой spin mop, он не только пылесосит, но и моет полы, эффективно удаляя самые стойкие загрязнения, такие как кухонный жир и следы от домашних животных.

Кроме того, устройство комплектуется насадками для мебели и разнообразных поверхностей, включая ковры с высоким ворсом. Технология голубой LED-подсветки обеспечивает видимость даже в труднодоступных местах.

Dreame R10 Pro Aqua не только эффективно очищает, но и поддерживает чистоту воздуха благодаря многоконусной системе фильтрации с эффективностью до 99,9%. Бесщеточный двигатель с мощностью 150 AW обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы при минимальном уровне шума.

С аккумулятором емкостью 8×2500 мАч, обеспечивающим до 90 минут беспроводной работы, и удобным управлением через светодиодный экран, приобрести его можно за 32 990 рублей.