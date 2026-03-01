Dreame продлила партнёрство с «Динамо» и показала новый стайлер на ВТБ Арене

Партнёрство Dreame и «Динамо» стартовало в марте 2024 года. Тогда бренды нашли точки пересечения в ценностях: технологичность, лидерство, стремление к результату. За два года интеграция вышла за рамки обычного спонсорства — болельщики участвуют в розыгрышах прямо на стадионе, сотрудники Dreame регулярно приходят на домашние матчи, а техника бренда используется в раздевалке команды.

«За два года произошла взаимная интеграция двух брендов. Особенно символично, что в канун 8 марта мы вместе с Dreame даём нашим болельщицам возможность познакомиться с передовыми технологиями в мире красоты», — сказал генеральный директор ФК «Динамо» Павел Пивоваров.

Новый этап сотрудничества предполагает расширение совместных инициатив в течение 2026 года. Конкретные проекты стороны пока не раскрывают.

Главной новинкой дня стал стайлер Dreame AirStyle Pro HI. Устройство работает в связке со смартфоном: приложение Dreamehome формирует индивидуальный профиль пользователя и предлагает настройки под конкретный тип волос. Двигатель раскручивается до 130 000 об/мин — это обеспечивает мощный поток воздуха для быстрой сушки. Режим A-Curl автоматически подбирает температуру и время для каждой пряди, фиксирует локоны холодным воздухом и не требует ручного переключения. В комплекте — восемь насадок для разных сценариев: от объёма до чётких локонов.

На презентации работала бьюти-зона, где стилист-чемпион мира Александр Толстов показывал укладки всем желающим. Стайлер можно было протестировать на месте.

Dreame AirStyle Pro HI уже в продаже. До 9 марта его можно купить за 37 990 ₽ вместо стандартных 39 990 ₽ — в фирменном интернет-магазине, на маркетплейсах и у официальных розничных партнёров.