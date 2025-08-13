Dreame снизила цены на пылесосы и фены до конца августа

Dreame снизила цены на пылесосы и фены до конца августаСкидки до 40% действуют до 25 августа
В акции участвует робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete. Он рассчитан на уборку больших помещений, в том числе в домах с животными. Модель очищает труднодоступные места, моет и сушит швабру автоматически, а цикл обслуживания может достигать 75 дней. На время акции цена снижена с 139 990 до 99 990 рублей.
Беспроводные вертикальные пылесосы Dreame Z20 и Z30 подходят для чистки ковров, твёрдых покрытий и труднодоступных участков. Z20 в августе можно купить за 39 990 рублей вместо 49 990, а Z30 — за 44 990 вместо 56 990 рублей.
Робот-пылесос Dreame L10s Ultra продается за 49 990 рублей вместо 79 990. Он способен проводить уборку твердых полов, самостоятельно мыть и сушить швабру, а также поддерживать чистоту до 60 дней. Дополнительно предусмотрена функция удаленного видеонаблюдения.
Пылесос Dreame H13 Pro совмещает сухую и влажную уборку с функцией дезинфекции. Он удаляет разные виды загрязнений — от сухих крошек до сложных пятен — без необходимости использовать несколько устройств. Стоимость снижена с 59 990 до 47 990 рублей.
Среди техники для волос участвует фен-стайлер Dreame AirStyle. Устройство формата «5 в 1» совмещает сушку и укладку, позволяя создавать разные прически. В августе его можно приобрести за 25 990 рублей вместо 34 990.
Фен Dreame Hair Miracle рассчитан на быструю сушку с сохранением блеска и гладкости волос. Он поставляется с кожаным чехлом и на время акции стоит 20 990 рублей вместо 27 990.
Также в акции участвует компактный высокоскоростной фен Dreame Pocket High-speed, стоимость которого на время распродажи составляет 9 900 рублей вместо 13 990. Устройство рассчитано на использование в поездках и сочетает небольшие размеры с функционалом профессионального оборудования.