Dreame снизила цены на пылесосы и фены до конца августа

В акции участвует робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete. Он рассчитан на уборку больших помещений, в том числе в домах с животными. Модель очищает труднодоступные места, моет и сушит швабру автоматически, а цикл обслуживания может достигать 75 дней. На время акции цена снижена с 139 990 до 99 990 рублей.

Беспроводные вертикальные пылесосы Dreame Z20 и Z30 подходят для чистки ковров, твёрдых покрытий и труднодоступных участков. Z20 в августе можно купить за 39 990 рублей вместо 49 990, а Z30 — за 44 990 вместо 56 990 рублей.