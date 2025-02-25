Dreame снизила цены на пылесосы и фены в честь 8 марта

Флагманом акции стал робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete, который сочетает в себе семь функций, включая автоматическую очистку, подачу воды и сушку швабр. Он оборудован системой выдвижных щеток для уборки вдоль плинтусов и под мебелью, а также камерой, которая распознает сложные загрязнения. Его мощность всасывания составляет 12 000 Па. В период акции его можно приобрести за 109 990 рублей вместо 139 990.