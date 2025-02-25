Dreame снизила цены на пылесосы и фены в честь 8 марта

Dreame снизила цены на пылесосы и фены в честь 8 мартаСкидки на популярные модели техники для дома
Флагманом акции стал робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete, который сочетает в себе семь функций, включая автоматическую очистку, подачу воды и сушку швабр. Он оборудован системой выдвижных щеток для уборки вдоль плинтусов и под мебелью, а также камерой, которая распознает сложные загрязнения. Его мощность всасывания составляет 12 000 Па. В период акции его можно приобрести за 109 990 рублей вместо 139 990.
Еще одна модель со скидкой — вертикальный пылесос Dreame Z40 Station. Он оснащен многофункциональной станцией, которая заряжает устройство и автоматически удаляет пыль в герметичный мешок, где мусор может храниться до 100 дней. В комплекте также идет насадка для вычесывания шерсти домашних животных. Цена по акции — 89 990 рублей вместо 99 990.
Для тех, кто ищет универсальное решение, доступен вертикальный пылесос Dreame H14 Dual. Он имеет щетки для сухой и влажной уборки, а также функцию автоматической промывки и сушки деталей. Устройство способно раскладываться на 180 градусов, что облегчает уборку под мебелью. В период акции его стоимость составляет 59 990 рублей вместо 64 990.
Кроме того, в список товаров со скидками вошел фен Dreame Miracle. Он оснащен бесщеточным двигателем с высокой скоростью вращения, системой контроля температуры и пятью насадками для разных стилей укладки. В комплект входит кейс для хранения. В рамках акции его можно приобрести за 22 990 рублей вместо 27 990.