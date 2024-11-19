Dreame запустил «Чёрную пятницу» с большими скидками на технику

Одним из главных участников акции стал робот-пылесос Dreame L30 Ultra. Устройство работает до 75 дней без обслуживания и оснащено станцией самоочистки, которая автоматически опустошает мусоросборник и очищает швабры горячей водой. Мощность всасывания составляет 7 300 Па. В дни распродажи его можно приобрести за 99 990 руб. вместо обычных 119 990 руб.

Ещё одно устройство — Dreame Z40 Station, вертикальный пылесос со станцией и 3-литровым герметичным мешком для мусора. Он рассчитан на 100 дней работы без замены мешка, а фильтру HEPA эффективно улавливает мельчайшие частицы пыли, вирусы и бактерии. Цена модели в рамках акции снижена до 89 990 руб. вместо 99 990 руб.