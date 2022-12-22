Dyson выпустил элитный фен из золота. Не особо дорогой, кстати

18:04, 22 декабря 2022
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Dyson выпустил элитный фен из золота. Не особо дорогой, кстатиВ лимитированной серии
Производитель бытовой техники Dyson выпустил фен с золотом. Компания Dyson, разрабатывающая бытовую технику, представила «новогоднюю» лимитированную серию своих популярных фенов Supersonic, которая называется New Year Limited Edition.
Фото: Ithome.com
Отличием от обычной версии является кольцо управления, сделанное из сусального золота, а кнопки устройства украшены зелёным и красным топазами. Покупатели получат фен в оригинальном фиолетовом кейсе овальной формы. На кейсах будет написан номер изделия в лимитированной серии. Отмечается, что их может быть 5900 единиц.
Продажи «золотого» фена стартуют в Китае по цене 3699 юаней, или около 38 тысяч рублей по текущему курсу. Обычные Supersonic стоят на 300 юаней дешевле.