Dyson выпустил элитный фен из золота. Не особо дорогой, кстати

Отличием от обычной версии является кольцо управления, сделанное из сусального золота, а кнопки устройства украшены зелёным и красным топазами. Покупатели получат фен в оригинальном фиолетовом кейсе овальной формы. На кейсах будет написан номер изделия в лимитированной серии. Отмечается, что их может быть 5900 единиц.

Продажи «золотого» фена стартуют в Китае по цене 3699 юаней, или около 38 тысяч рублей по текущему курсу. Обычные Supersonic стоят на 300 юаней дешевле.