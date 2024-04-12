Dyson выпустила приложение для визуализации пропущенных во время уборки участков

Опубликовано 12 апреля 2024, 09:45
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Dyson выпустила приложение для визуализации пропущенных во время уборки участковПриложение разработано для iPhone
Производитель бытовой техники, компания Dyson, разработала приложение CleanTrace с дополненной реальностью для помощи в уборке помещения с помощью пылесосов Dyson Gen5detect.
© Dyson
Эта модель оснащена специальной подсветкой для обнаружения пыли и грязи. Приложение CleanTrace с помощью дополненной реальности очерчивает места, где пользователь уже провёл уборку пылесосом и помогает увидеть все места, где уборка ещё не проводилась.
Ожидается, что компания Dyson представит CleanTrace уже в июне 2024 года пока только для моделей iPhone от 12 до 15 Pro и Pro Max, потому что эти устройства оснащены лидарами.
Источник:Notebookcheck
Автор:Андрей Кадуков
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