Dyson выпустила приложение для визуализации пропущенных во время уборки участков

Эта модель оснащена специальной подсветкой для обнаружения пыли и грязи. Приложение CleanTrace с помощью дополненной реальности очерчивает места, где пользователь уже провёл уборку пылесосом и помогает увидеть все места, где уборка ещё не проводилась.

Ожидается, что компания Dyson представит CleanTrace уже в июне 2024 года пока только для моделей iPhone от 12 до 15 Pro и Pro Max, потому что эти устройства оснащены лидарами.