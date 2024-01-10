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Бытовая техника
00:36, 10 января 2024
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EcoFlow создала генератор, способный получать энергию из разных источников

Например от солнечных панелей

На выставке CES 2024 компания EcoFlow представила свое новое устройство — Delta Pro Ultra, современную и интеллектуальную систему резервного питания, предназначенную для различных источников энергии.

EcoFlow создала генератор, способный получать энергию из разных источников

© Ferra.ru

Это устройство, получившее прозвище «умный гибридный генератор и резервный аккумулятор для всего дома», уникально своей универсальностью: оно способно принимать заряд от солнечных панелей с различной мощностью, сети и даже газовых генераторов (при условии осторожного использования в целях сохранения окружающей среды).

Delta Pro Ultra предлагает увеличенную емкость хранения энергии до 90 кВт/ч, что достаточно для поддержания работы основных систем дома в течение месяца. Это решение ориентировано на большие дома, способно обрабатывать до 16,8 кВт солнечной энергии и выдавать от 7,2 до 21,6 кВт — достаточно для питания многих бытовых приборов.

EcoFlow создала генератор, способный получать энергию из разных источников
© EcoFlow
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