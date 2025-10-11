Эксперт объяснила вред нагара в духовке риском для устройства и средой для патогенов

Эксперт подчёркивает, что нагар и сажа в духовых шкафах представляют серьёзную угрозу для исправности техники и здоровья, а не только являются косметической проблемой. Эти отложения возникают, когда жир и соки контактируют с горячими поверхностями духовки, где они разрушаются, образуя липкий слой. Этот слой ухудшает тепловую эффективность духовки, что ведёт к неравномерному распределению тепла и соответствующему приготовлению пищи. Также это чревато превращением в рассадник для патогенов.

Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы могут загрязнять продукты во время извлечения или проветривания. Кроме того, они выделяют канцерогены, такие как акриламид и полициклические ароматические углеводороды, хотя точный их эффект на здоровье человека до конца не изучен. При сжигании жира образуется акролеин — токсичное вещество, раздражающее глаза и дыхательную систему, особенно у людей с астмой или аллергиями.

Специалист посоветовала регулярно чистить духовой шкаф для обеспечения безопасности. Как отметила Золотарева, важно использовать чистящие средства без хлора и щелочных компонентов, чтобы избежать раздражения дыхательных путей и загрязнения продуктов. После чистки следует тщательно промыть духовой шкаф и обеспечить хорошую вентиляцию для удаления всех остатков.