Голосовой помощник предложил 10 летней девочке засунуть монетку в розетку

По словам матери, они с дочкой выполняли разнообразные челленджи, которые нашли на YouTube, например, ложились и перекатывались, держась за ногу.

“Она (Дочь) просто захотела еще” – после чего голосовой помощник и предложил ей этот челлендж.

“Plug Challenge” (испытание вилкой) состоит в том, чтобы частично вставить зарядное устройство для телефона в розетку, а затем уронить монетку на оголенные штыри. Результат может быть самым разным - от небольшой искры до настоящего пожара.

“Я стояла прямо там и кричала: "Нет, Алекса, нет!", как будто она (Alexa) была собакой”, - написала Кристин Ливдал, мать девочки, в Твиттере. К счастью, все прошло без происшествий, дочка Ливдал сказала, что она слишком умна, чтобы сделать что-то подобное.

Компания Amazon удалила этот конкретный вызов из базы данных Alexa, что она подтвердила в заявлении для BBC.