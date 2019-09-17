В новые пылесосы теперь встраивают функции спортивных тренажёров. И в этом есть смысл!

Hoover H-Free 500 подключается при помощи Wi-Fi к смартфонному приложению Hoover Wizard и показывает, какую площадь вы пропылесосили и сколько калорий потратили. А еще – не пора ли менять фильтр, в каком состоянии заряд батареи и как часто используется пылесос.

Но главное – модель действительно очень легкая и компактная, причем это особенно заметно в системе хранения, когда труба всасывания телескопически складывается и пылесос из просто небольшого становится крошечным.