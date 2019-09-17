В новые пылесосы теперь встраивают функции спортивных тренажёров. И в этом есть смысл!

Hoover H-Free 500 подключается при помощи Wi-Fi к смартфонному приложению Hoover Wizard и показывает, какую площадь вы пропылесосили и сколько калорий потратили. А еще – не пора ли менять фильтр, в каком состоянии заряд батареи и как часто используется пылесос.
Но главное – модель действительно очень легкая и компактная, причем это особенно заметно в системе хранения, когда труба всасывания телескопически складывается и пылесос из просто небольшого становится крошечным.
А ещё пылесос оснащен съемным литиевым аккумулятором, и это удобно не только при замене (а некоторые пылесосы-стики можно смело выбрасывать, когда умирает несъемная батарея), но и для продления времени беспроводной уборки: если докупите запасной аккумулятор, можно увеличить время работы от 40 минут до 80. Кроме того, аккумулятор можно заряжать отдельно от пылесоса.
Со съёмным портативным блоком и большим количеством насадок (универсальная насадка 3-в-1 и насадка для удаления шерсти животных) H-FREE 500 годится в роли пылесоса не только для дома, но и для машины.
«Сердце» H-Free 500 – это бесщеточный мотор H-LAB с постоянно высокой мощностью всасывания. В сочетании с циклонной технологией это позволяет эффективно убирать пыль и мусор даже с почти заполненным пылесборником.
Приедет ли этот пылесос-малыш в Россию? Компания H-Free 500 обещает, что да – ближе к зиме, а стоить он будет примерно 16000 рублей.