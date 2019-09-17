Итальянцы совместно с США изобрели стиральную и сушильную машины для семейного благополучия

В семейной гармонии главное что? Правильно,
секс взаимопонимание. Поэтому модели H-WASH 500 и H-DRY 500, которые скоро появятся в России и будут стоить около 35000 и 40000 рублей, тоже понимают друг друга: они общаются при помощи встроенных модулей Wi-Fi.
Сушильная машина выбирает программу сушки в зависимости от типа ткани и объема белья, информацию о которых передает ей стиральная машина. Теперь не нужно думать, как посушить вещи быстро, эффективно и безопасно, и копаться в настройках. Впрочем, работу обеих машин можно контролировать через приложение Hoover Wizard. В стиральной машине H-WASH 500 установлен новейший инверторный мотор Eco-Power, который ускоряет стирку и на который Hoover дает 10 лет гарантии. Благодаря ему и наличию нескольких экопрограмм и близкому к нулю выбросу вредных веществ при низком уровнем шума (система Silent Drum), стиральная машина Candy-Hoover претендует на звание самой экологичной на рынке.
А класс её энергоэффективности равен А+++ минус 40%, что означает расход электричества на 40% меньше, чем предусмотрено стандартом А+++.
Помимо полного набора программ для всех уровней загрязнения и типов ткани, в H-WASH 500 работают системы сохранения цвета и автодозации моющего средства (Caredose), которая не только экономит его, но и предупреждает "недобор" или "перебор".
Сушильная машина H-DRY 500 интересна наличием быстрых программ и теплового насоса, который обеспечивает низкотемпературную бережную сушку - в том числе, обуви и деликатных вещей, если на ярлыке нет предупреждения "не сушить в машине".
Кроме того, специальная конструкция платформы оптимизирует термодинамический поток и улучшающей циркуляцию воздуха, обеспечивая высочайший из возможных этой категории техники класс энергопотребления. Ну, и "вишенка" на тортике, то есть конструкции H-DRY 500: система Aquavision - это резервур, который собирает воду. Такой водой можно, например, полить цветы - вполне гармоничное завершение стирки и сушки.