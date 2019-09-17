Итальянцы совместно с США изобрели стиральную и сушильную машины для семейного благополучия

В семейной гармонии главное что? Правильно, секс взаимопонимание. Поэтому модели H-WASH 500 и H-DRY 500, которые скоро появятся в России и будут стоить около 35000 и 40000 рублей, тоже понимают друг друга: они общаются при помощи встроенных модулей Wi-Fi.

Сушильная машина выбирает программу сушки в зависимости от типа ткани и объема белья, информацию о которых передает ей стиральная машина. Теперь не нужно думать, как посушить вещи быстро, эффективно и безопасно, и копаться в настройках. Впрочем, работу обеих машин можно контролировать через приложение Hoover Wizard. В стиральной машине H-WASH 500 установлен новейший инверторный мотор Eco-Power, который ускоряет стирку и на который Hoover дает 10 лет гарантии. Благодаря ему и наличию нескольких экопрограмм и близкому к нулю выбросу вредных веществ при низком уровнем шума (система Silent Drum), стиральная машина Candy-Hoover претендует на звание самой экологичной на рынке.