Kärcher создала аккумуляторы для непрерывной работы беспроводной уборочной и садовой техники

Аккумуляторы Kärcher Battery Power работают с напряжением 18 и 36 В. Установка более мощного аккумулятора увеличит время автономной работы устройства. А если купить сразу два аккумулятора, можно продлить время «жизни» девайса на целый день: пока одна батарея заряжается, другая работает.
Аккумуляторы съёмные и заряжаются отдельно от приборов в специальных зарядных устройствах. Есть 5 видов «зарядников», в том числе быстрый и универсальный.
«Ничего не будет, одни сплошные аккумуляторы»
Новинки вписываются в концепцию Kärcher: компания заявила о приоритете развития аккумуляторной техники. Причины — её удобство, экологичность, тихая работа. Кроме того, в компании считают, что современные аккумуляторные девайсы могут и должны быть производительными. Поэтому Kärcher создаёт новую аккумуляторную технику, которая ещё совсем недавно была проводной или работала на бензиновых двигателях.
Батареи компании полностью водонепроницаемы, микросхемы защищены резиновым покрытием, а корпус полностью герметичен (что особенно важно для моющих пылесосов и моек высокого давления). Цифровой дисплей на аккумуляторе отображает оставшееся время его работы с точностью до минуты, а во время зарядки — сколько осталось до её окончания. Таким образом, индикация зарядки в самих приборах становится ненужной.
Новая универсальная платформа Kärcher позволяет менять аккумуляторы и использовать сразу несколько батарей. Благодаря этому спектр аккумуляторной техники невероятно расширяется: от беспроводных пылесосов-хэндстиков до полноразмерных моделей, моек высокого давления, электропил, кусторезов, газонокосилок, воздуходувов для уборки приусадебных участков, промышленных роботов-пылесосов и даже пылесосов-рюкзаков.
Газонокосилка
Компания заявляет, что 97% новых моделей (среди них 45 моделей в ассортименте домашней и бытовой техники и ещё больше — в промышленном секторе) будут аккумуляторными. По всему миру уже продано 50 миллионов единиц такой техники.
Аккумуляторная техника: как она работает
Чтобы было понятнее, что именно может аккумуляторная техника, вот небольшой ликбез:
Непрофессиональные аккумуляторные триммеры обрабатывают за одну зарядку от 300 до 600 кв. м, а профессиональные — от 500 кв. м. Телескопические сучкорезы, достающие до веток на высоте 3-4 м, справляются с тонкими стволами и ветками диаметром до 3 см. Пилы же режут толстые стволы, как масло.
Мойка высокого давления с аккумулятором 36 В работает до 14 минут, обеспечивает давление выше 100 бар, а воды тратит 350 литров в час. Профессиональная аккумуляторная мойка с двумя такими аккумуляторами способна работать 20 минут в обычном и 30 — в экорежиме с давлением в 150 бар и расходом воды 400 литров в час.
Газонокосилка с одним аккумулятором может автономно работать 20 минут, а с двумя — 40 минут. Впрочем, компания рекомендует всё-таки использовать две батареи по очереди.
Беспроводные аккумуляторные пылесосы, в свою очередь, показывают мощность всасывания на уровне проводных моделей. А работают — тише.