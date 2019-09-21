Kärcher создала аккумуляторы для непрерывной работы беспроводной уборочной и садовой техники

Компания заявляет, что 97% новых моделей (среди них 45 моделей в ассортименте домашней и бытовой техники и ещё больше — в промышленном секторе) будут аккумуляторными. По всему миру уже продано 50 миллионов единиц такой техники.

Аккумуляторная техника: как она работает

Чтобы было понятнее, что именно может аккумуляторная техника, вот небольшой ликбез:

Непрофессиональные аккумуляторные триммеры обрабатывают за одну зарядку от 300 до 600 кв. м, а профессиональные — от 500 кв. м. Телескопические сучкорезы, достающие до веток на высоте 3-4 м, справляются с тонкими стволами и ветками диаметром до 3 см. Пилы же режут толстые стволы, как масло.

Мойка высокого давления с аккумулятором 36 В работает до 14 минут, обеспечивает давление выше 100 бар, а воды тратит 350 литров в час. Профессиональная аккумуляторная мойка с двумя такими аккумуляторами способна работать 20 минут в обычном и 30 — в экорежиме с давлением в 150 бар и расходом воды 400 литров в час.

Газонокосилка с одним аккумулятором может автономно работать 20 минут, а с двумя — 40 минут. Впрочем, компания рекомендует всё-таки использовать две батареи по очереди.

Беспроводные аккумуляторные пылесосы, в свою очередь, показывают мощность всасывания на уровне проводных моделей. А работают — тише.