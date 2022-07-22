Какой бытовой прибор оказался у россиян самым популярным

Первое место в рейтинге самых востребованных бытовых приборов традиционно оказались электрочайники, которые возглавляют подобный рейтинг вот уже 10 лет. За первое полугодие 2022 года их продажи достигли 4,1 млн штук.

На втором месте оказались пылесосы — 3,4 млн штук, третье место заняли стиральные машины – порядка 1,7 млн штук, утюги и микроволновые печи — по 1,6 млн штук.

«Электрические чайники продолжают оставаться актуальными благодаря богатой культуре чаепития и отчасти росту потребления кофе, полезны в приготовлении пищи и практичны в решении других бытовых задач. Хотя такая техника предназначена для простой задачи нагреть воду, но функционально и внешне продолжает эволюционировать», — рассказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».