Крупную бытовую технику Samsung распродают со скидками

Сэкономить 9 400 рублей можно на покупке стиральной машины WW65K42E00S. Напомним, что в обычное время она продается за 39 990 рублей, а сейчас за 30 590.

На 11 тысяч дешевле можно купить двухкамерный холодильник Samsung RB34T670FWW — цена упала с 48 990 рублей до 37 990.

Отметим, что для дополнительной скидки необходимо активировать купон SAMSUNGGIFT. Сделать это можно на странице акции в специальном баннере. Ознакомиться с остальной техникой бренда, которую сейчас продают со скидками, можно перейдя по этой ссылке. Закончится данная распродажа 30 сентября.