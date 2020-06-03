LG начала продавать "умный" холодильник за 500 тысяч рублей
Сообщается, что LG Signature Wine Cellar способен поместить до 65 бутылок. Кроме того, холодильник, основываясь на ряде параметров напитка, способен выбрать для него определенную температуру и влажность. Пользователь, в свою очередь, также может регулировать отдельную температуру и влажность для каждого отделения самостоятельно. Известно также, что новинка оборудована специальной подсветкой, которая предназначена для защиты стекла бутылки от ультрафиолетовых лучей.
А при помощи голосового управления можно легко открыть дверь. Однако и это еще не все. Так, новинка способна открывать свои нижние дверцы с помощью жестов, а именно взмахом ноги. В холодильнике также имеется сенсорный дисплей, функциональность которого также представлены в приложении для смартфона. Компания оценила LG Signature Wine Cellar в 7 тысяч долларов или приблизительно 500 тысяч рублей. Новинку уже можно приобрести на американском рынке.