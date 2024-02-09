LG покажут небывало экономичную по расходу электричества бытовую технику на выставке IFA 2024

Новая стиральная машина LG оснащена двигателем Direct Drive и функцией AI DD™, что обеспечивает исключительную энергоэффективность и минимизацию спутывания белья. Рейтинг энергоэффективности составляет А-55 процентов, а функция Microplastic Care уменьшает вымывание микропластика. Сушильная машина с рейтингом А+++ также демонстрирует высокие показатели.

Холодильники LG с нижней морозильной камерой потребляют на 25 процентов меньше энергии и имеют уровень шума всего 29 дБ. Модели side-by-side и новая модель с нижней морозильной камерой оснащены функцией UVnano™ для упрощения гигиенического ухода.