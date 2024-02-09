LG покажут небывало экономичную по расходу электричества бытовую технику на выставке IFA 2024

LG покажут небывало экономичную по расходу электричества бытовую технику на выставке IFA 2024Новые устройства соответствуют плану REPowerEU
Новая стиральная машина LG оснащена двигателем Direct Drive и функцией AI DD™, что обеспечивает исключительную энергоэффективность и минимизацию спутывания белья. Рейтинг энергоэффективности составляет А-55 процентов, а функция Microplastic Care уменьшает вымывание микропластика. Сушильная машина с рейтингом А+++ также демонстрирует высокие показатели.
Холодильники LG с нижней морозильной камерой потребляют на 25 процентов меньше энергии и имеют уровень шума всего 29 дБ. Модели side-by-side и новая модель с нижней морозильной камерой оснащены функцией UVnano™ для упрощения гигиенического ухода.
Новая встраиваемая духовка InstaView™ с функцией Gourmet AI™ предлагает 80 режимов автоматического приготовления и помогает следить за процессом без открытия дверцы. Посудомоечная машина LG QuadWash™ с инверторным двигателем и рейтингом А-20 процентов обеспечивает гибкость загрузки и экономию энергии.