М.Видео-Эльдорадо назвала города-лидеры по продажам кофемашин в 2025 году

Лидерами по количеству продаж стали крупнейшие города — Москва и Санкт-Петербург. В список также вошли Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск. В этих городах развита розничная инфраструктура, а культура потребления кофе — одна из самых активных.

По выручке большую часть рынка заняли автоматические кофемашины. На них пришлось 68,3% оборота — за счёт встроенных кофемолок, автоматического приготовления напитков и программируемых функций. Рожковые кофеварки заняли 16,6%, капсульные — 8,3%, фильтрационные и традиционные — 4,1%. Менее 3% пришлось на устройства для приготовления турецкого кофе и другие форматы.

Если смотреть на количество проданных устройств, картина менее однозначная. Автоматы заняли 22,7% всех продаж, такую же долю получили фильтр-кофеварки. Далее идут рожковые модели (21,2%), турецкие (15,2%) и капсульные (14,2%).

Среди брендов по объёму выручки лидирует De’Longhi с долей 34,3%. Далее идут Polaris (7,3%), Krups (6,7%), Kitfort (3,4%) и Tuvio (2%). По количеству проданных единиц также лидирует De’Longhi (13,5%), за ним — Kitfort (13,3%), Polaris (5,2%), Redmond (3%) и Lumme (2,3%).

Наибольшее число покупок пришлось на самый доступный сегмент — до 2 000 рублей (25,2%). Однако устройства стоимостью от 9 000 до 29 000 рублей заняли почти такую же долю (22,5%), а модели дороже 29 000 рублей — 18,8%.