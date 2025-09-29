«М.Видео» открыла онлайн-зону с техникой белорусских брендов

В каталоге представлено более тысячи моделей — от телевизоров и крупной бытовой техники до компактных кухонных устройств. Среди брендов — HORIZONT, ATLANT, Витязь, GEFEST, Белвар, Home Electronics и другие. Покупателям доступны телевизоры разных диагоналей, холодильники, стиральные машины, плиты, духовые шкафы, а также ноутбуки и мониторы.

Проект стал продолжением сотрудничества России и Беларуси в сфере торговли электроникой. Ранее в Москве открылась офлайн-зона с аналогичным ассортиментом, теперь же продукция стала доступна для покупателей по всей стране в цифровом формате.

Товары можно приобрести с доставкой, а также на с рассрочкой до двух лет. Для клиентов доступны кредитные программы и новый сервис «ПО РУБЛЮ», позволяющий разбить оплату до 20 тысяч рублей на части.