М.Видео показала первую бренд-зону с техникой от производителей из Беларуси

М.Видео-Эльдорадо запустила первую в Москве бренд-зону с техникой белорусских производителей. Пространство расположено в магазине на улице Народного ополчения и оформлено в национальном стиле Беларуси. Проект реализован в рамках стратегического сотрудничества с холдингом «ГОРИЗОНТ» при поддержке белорусского посольства и профильных министерств.

В новой зоне представлена широкая линейка продукции: крупная бытовая техника ATLANT и HORIZONT, плиты и духовые шкафы GEFEST, кухонные приборы Белвар и БелОМО, телевизоры HORIZONT и Витязь, а также ноутбуки и мини-PC линейки H-Book и H-top. Консультанты проходят обучение на белорусских заводах, чтобы помочь покупателям подобрать подходящую технику.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Александр Рогожник отметил значимость проекта для укрепления сотрудничества и планов по масштабированию бренд-зон в других городах России. Он также подчеркнул опыт успешной работы белорусских производителей с федеральными сетями и выразил благодарность М.Видео за поддержку инициативы.

Генеральный директор М.Видео Феликс Либ подчеркнул, что запуск бренд-зон способствует союзной интеграции, повышает узнаваемость белорусских брендов и открывает новые возможности для производителей и потребителей.

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов отметил, что проект поможет формированию дополнительного спроса на белорусскую продукцию и поддержит развитие промышленности потребительских товаров.

Для покупателей доступны рассрочки до 24 месяцев, кредитные продукты и сервис BNPL «ПО РУБЛЮ».