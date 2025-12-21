Мастер перечислил 10 самых надёжных стиральных машин 2025 года

Мастер перечислил 10 самых надёжных стиральных машин 2025 годаВот на какие модели лучше обратить внимание
Tuvio WFF16MW21 на 10.5 кг. По факту загрузка здесь - около 7 кг белья. Это полноразмерная модель, а у них есть несколько важных преимуществ. Во-первых, это большее количество одежды, которое можно поместить внутрь. Во-вторых, это больше амортизаторов, что помогает гасить вибрации (правда, в этой модели их всего два). Третий момент - более мощные подшипники. Это значит, что они проработают в целом дольше.
Tuvio WFS64MW21 на 6 кг. Узкая модель. Бак у неё тоже разбор, но двигатель стоит уже коллекторный. У него придётся менять каждые несколько лет щётки.
Beko WSPE7612W на 7 кг. Вес у неё 62 кг, а для её глубины это отличный показатель. Воды набирает машинка щедро - это большой плюс.
LG F1296NDS0 на 6 кг. В действительности в неё помещается около 5 кг белья. При нормальной установке у машинки будет мало вибрации.
LG F-1096TD3 на 8 кг. Эта модель полноразмерная, но вес остался таким же, как у предыдущей машинки. И это спорный момент, так как при отжиме у неё будет чуть больше вибрации.
Hisense WF3S7021BW и HisenseWF3S6021BW. По факту в обе модели помещается около 5 кг белья. Вес машинок - 59 кг, двигатель у них инверторный, без щёток и с уникальной сборкой. Во время отжима модели ведут себя тихо.
Haier HW60-BP12959B. Это лучшая узкая стиральная машина в этом обзоре на сегодня.
Midea MF200W80WBS. По программам у неё есть всё необходимое, а управлять машинкой можно при помощи мобильного приложение. Воду эта модель не экономит и стирает хорошо.
Roborock Zeo Lite на 10 кг. Единственная в подборке, у которой есть сушка.
Miele WWG 660 WCS. В этой модели есть автодозировка, причём на картриджах без дозаправки она может работать до полугода. Бак у неё полностью металлический, что встречается крайне редко. Эта машинка уникальна во всём, и аналогов у неё нет.