Мастер перечислил 10 самых надёжных стиральных машин 2025 года

Tuvio WFF16MW21 на 10.5 кг. По факту загрузка здесь - около 7 кг белья. Это полноразмерная модель, а у них есть несколько важных преимуществ. Во-первых, это большее количество одежды, которое можно поместить внутрь. Во-вторых, это больше амортизаторов, что помогает гасить вибрации (правда, в этой модели их всего два). Третий момент - более мощные подшипники. Это значит, что они проработают в целом дольше.

Tuvio WFS64MW21 на 6 кг. Узкая модель. Бак у неё тоже разбор, но двигатель стоит уже коллекторный. У него придётся менять каждые несколько лет щётки.

Beko WSPE7612W на 7 кг. Вес у неё 62 кг, а для её глубины это отличный показатель. Воды набирает машинка щедро - это большой плюс.

LG F1296NDS0 на 6 кг. В действительности в неё помещается около 5 кг белья. При нормальной установке у машинки будет мало вибрации.

LG F-1096TD3 на 8 кг. Эта модель полноразмерная, но вес остался таким же, как у предыдущей машинки. И это спорный момент, так как при отжиме у неё будет чуть больше вибрации.