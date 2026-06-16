Бытовая техника
Опубликовано 16 июня 2026, 10:44
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Midea разыграет поездку в Китай и iPhone в новой федеральной акции

Один из крупнейших производителей бытовой техники, китайская компания Midea, запустила в России федеральную акцию «Сорви летний куш», которая продлится до 12 июля. В крупных торговых центрах восьми городов уже открываются бренд-зоны с интерактивной игрой и гарантированными подарками.
Midea разыграет поездку в Китай и iPhone в новой федеральной акции
© Ferra.ru

Старт проекту дали 15 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Самаре, Краснодаре, Новосибирске, Красноярске и Казани. 29 июня к ним добавятся еще две площадки в Москве — ТРЦ «МЕГА Белая Дача» и ТРЦ Columbus.

Midea разыграет поездку в Китай и iPhone в новой федеральной акции
© Ferra.ru

Главным элементом бренд-зон стала игра на специальном экране: за участие обещают гарантированные призы, среди которых стикерпак, промокод на скидку 10% на технику Midea, чехол на чемодан, шоппер и сабо с джибитсами. Покупатели техники Midea в фирменных магазинах, DNS, «Технопарк» и РВТ, а также на их сайтах могут зарегистрировать чек на promo-midea.ru и принять участие в розыгрыше главных призов.

Midea разыграет поездку в Китай и iPhone в новой федеральной акции
© Ferra.ru

Среди них — поездка в Китай, мастер-класс со звездным шеф-поваром и амбассадором бренда Александром Бельковичем, iPhone, Яндекс Станции, чемоданы и портативные проекторы. В бренд-зонах также покажут новинки и флагманские устройства Midea, включая стиральную машину MF205W80WB/W-RU, холодильник Space Master MDRB601MME01, посудомоечную машину MID60S730i и микроволновую печь EM720CFR-BG.

Дарья Острецова, директор по маркетингу Midea, сказала, что проект нужен, чтобы познакомить аудиторию с техникой бренда в интерактивном формате и поблагодарить покупателей за доверие.

Автор:Денис Русаков
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