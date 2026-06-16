Midea разыграет поездку в Китай и iPhone в новой федеральной акции

Среди них — поездка в Китай, мастер-класс со звездным шеф-поваром и амбассадором бренда Александром Бельковичем, iPhone, Яндекс Станции, чемоданы и портативные проекторы. В бренд-зонах также покажут новинки и флагманские устройства Midea, включая стиральную машину MF205W80WB/W-RU, холодильник Space Master MDRB601MME01, посудомоечную машину MID60S730i и микроволновую печь EM720CFR-BG.

Дарья Острецова, директор по маркетингу Midea, сказала, что проект нужен, чтобы познакомить аудиторию с техникой бренда в интерактивном формате и поблагодарить покупателей за доверие.