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Бытовая техника
Сегодня 18:23

На площадке Сбербанка и Яндекса “Беру” появятся покупки в кредит

Причем кредит можно будет брать не только в Сбербанке
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис рассказал, что в ближайшее время их совместный с Яндекс проект “Беру” запустит продажу товаров в кредит. Чуть позже в пресс-службе банка добавили, что клиенты смогут покупать товары и в рассрочку.

Помимо этого стало известно, что со временем в “Беру” появятся и другие финансовые инструменты, причем не только для физических лиц, но и для предпринимателей. При этом предоставлять финансовые услуги смогут и другие игроки рынка, не только Сбербанк.

Первым в России интернет-магазином, продающим товары в кредит онлайн, стал Ozon. Компания предоставляет услугу в сотрудничестве с пятью банками и микрофинансовыми организациями: ОТП-банком, Тинькофф-банком, банком «Ренессанс Кредит», а также Kviku и «Рево Технологии».

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