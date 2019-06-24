На площадке Сбербанка и Яндекса “Беру” появятся покупки в кредит

Помимо этого стало известно, что со временем в “Беру” появятся и другие финансовые инструменты, причем не только для физических лиц, но и для предпринимателей. При этом предоставлять финансовые услуги смогут и другие игроки рынка, не только Сбербанк.

Первым в России интернет-магазином, продающим товары в кредит онлайн, стал Ozon. Компания предоставляет услугу в сотрудничестве с пятью банками и микрофинансовыми организациями: ОТП-банком, Тинькофф-банком, банком «Ренессанс Кредит», а также Kviku и «Рево Технологии».