Названы 5 самых востребованных пылесосов среди российских покупателей в 2025 г.Пользователи выбирают роботов и вертикальные модели
Roborock Q7 Max — робот-пылесос с мощностью всасывания 4200 Па. Модель ориентирована на сухую и влажную уборку. Оснащён системой лидар-навигации, строит карту помещения и перемещается по ней, комбинированный контейнер позволяет обработать до 300 кв. м за один цикл. Заряда батареи хватает на 180 минут, есть поддержка голосового управления.
Roborock S5 Max предлагает пользователям лазерную навигацию и уборку с мощностью до 2000 Па. Он способен планировать маршрут благодаря технологии SLAM, а в приложении можно регулировать подачу воды и задавать ограничения, например, исключая зоны с коврами.
Xiaomi Mijia M40 совмещает функции пылесоса и устройства для влажной уборки. Его мотор выдает до 7000 Па, а автоматическая очистка в док-станции упрощает уход за устройством. Контейнер на 2,5 литра рассчитан на редкую очистку — примерно раз в 75 дней.
Dreame L10s Pro Gen2 отличается мощностью до 6000 Па и четырьмя режимами уборки. Он способен справляться с различными типами загрязнений, включая шерсть и въевшуюся пыль на коврах, благодаря функции усиления мощности на определённых покрытиях.
Roborock Q Revo Pro выдает всасывание до 7000 Па и поставляется с многофункциональной базовой станцией. Она может промывать швабры, сушить их, очищать контейнер и пополнять воду. Аккумулятора хватает на три часа, а мусор можно не выбрасывать до 7 недель.
В сегменте беспроводных вертикальных пылесосов также наблюдается спрос.
Dreame T30 — лёгкий пылесос с тремя режимами мощности и увеличенным пылесборником на 600 мл.
Dreame R20 оснащён синей подсветкой, показывающей скрытую пыль, и автоматической регулировкой мощности в зависимости от загрязнения. Информация о процессе уборки отображается на встроенном дисплее.
Roborock Dyad Pro сочетает функции сухой и влажной уборки. Модель оснащена двойными роликами и системой DirTec, автоматически регулирующей подачу воды и мощность. Самоочистка и сушка горячим воздухом минимизируют запахи.
Roborock Flexi может убираться под низкой мебелью благодаря системе FlatReach. Его мощность — до 17 000 Па, а встроенная подсветка помогает увидеть мусор. Пылесос управляется через приложение, а батареи хватает на 50 минут.
Dreame Trouver J30 предлагает до 60 минут автономной работы, бесщёточный мотор мощностью 450 Вт и складную ручку. Фильтрация задерживает до 97% пыли.