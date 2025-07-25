Названы 5 самых востребованных пылесосов среди российских покупателей в 2025 г.

Roborock Q Revo Pro выдает всасывание до 7000 Па и поставляется с многофункциональной базовой станцией. Она может промывать швабры, сушить их, очищать контейнер и пополнять воду. Аккумулятора хватает на три часа, а мусор можно не выбрасывать до 7 недель.