Новинки Dreame моют, пылесосят и даже следят за домашними животными

Флагманский Dreame MatriX10 Ultra получил интеллектуальную док-станцию PowerDock с технологией Multi-Mop™, которая самостоятельно меняет швабры под разные сценарии уборки. В комплекте предусмотрены нейлоновые салфетки для удаления жира и грязи, впитывающие материалы для ванной и губчатые швабры для горячей очистки полов. Док-станция моет тряпки водой температурой до 100 °C, сушит их горячим воздухом и использует три отсека для чистящих средств — для повседневной уборки, ухода за деревом и устранения запахов животных.

Робот оснащён системой HyperStream™ с двумя щётками, предотвращающими запутывание волос. Мощность всасывания достигает 30 000 Па, что позволяет эффективно удалять пыль и мусор. Сертификат TÜV Low Noise Cleaning подтверждает, что уборка проходит с низким уровнем шума. Обновлённые ножки ProLeap™ помогают устройству преодолевать пороги высотой до 8 см, а шасси AgiLift™ обеспечивает плавное движение через препятствия до 4,2 см.

MatriX10 Ultra оснащён функциями распознавания зон активности домашних животных и может выполнять уборку в специально заданных областях. Кроме того, с его помощью можно наблюдать за питомцами в режиме онлайн. Системы MopExtend™ RoboSwing и SideReach™ отвечают за очистку углов и труднодоступных мест, а технология VersaLift™ позволяет устройству опускаться для уборки под мебелью.