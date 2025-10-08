Новинки Dreame моют, пылесосят и даже следят за домашними животными

Новинки Dreame моют, пылесосят и даже следят за домашними животнымиMatriX10 Ultra и Aqua10 Ultra Roller
© Dreame
Флагманский Dreame MatriX10 Ultra получил интеллектуальную док-станцию PowerDock с технологией Multi-Mop™, которая самостоятельно меняет швабры под разные сценарии уборки. В комплекте предусмотрены нейлоновые салфетки для удаления жира и грязи, впитывающие материалы для ванной и губчатые швабры для горячей очистки полов. Док-станция моет тряпки водой температурой до 100 °C, сушит их горячим воздухом и использует три отсека для чистящих средств — для повседневной уборки, ухода за деревом и устранения запахов животных.
Робот оснащён системой HyperStream™ с двумя щётками, предотвращающими запутывание волос. Мощность всасывания достигает 30 000 Па, что позволяет эффективно удалять пыль и мусор. Сертификат TÜV Low Noise Cleaning подтверждает, что уборка проходит с низким уровнем шума. Обновлённые ножки ProLeap™ помогают устройству преодолевать пороги высотой до 8 см, а шасси AgiLift™ обеспечивает плавное движение через препятствия до 4,2 см.
MatriX10 Ultra оснащён функциями распознавания зон активности домашних животных и может выполнять уборку в специально заданных областях. Кроме того, с его помощью можно наблюдать за питомцами в режиме онлайн. Системы MopExtend™ RoboSwing и SideReach™ отвечают за очистку углов и труднодоступных мест, а технология VersaLift™ позволяет устройству опускаться для уборки под мебелью.
Вторая новинка, Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, совмещает функции сухой и влажной уборки. Основная особенность модели — технология AquaRoll™, которая подаёт чистую воду прямо на роликовую швабру, не допуская повторного использования загрязнённой жидкости. Система Vormax™ обеспечивает мощность всасывания до 30 000 Па, а щётки HyperStream™ помогают собирать мусор с разных типов покрытий.
Роликовый модуль FluffRoll™ вращается до 1000 оборотов в минуту, сохраняя поверхность швабры чистой. Когда робот перемещается на ковровое покрытие, система AutoSeal™ автоматически закрывает роликовый отсек, предотвращая намокание ковров. За точное ориентирование в пространстве отвечает навигационная система OmniSight™ 2.0.
Робот Aqua10 Ultra Roller использует технологию StereoEdge™ с 3D-подсветкой для обнаружения проводов и мелких предметов. Он способен аккуратно обходить мебель и эффективно очищать углы с помощью SideReach™. Предусмотрено голосовое управление и специальные режимы уборки в помещениях, где живут животные.
Док-станция модели Aqua10 Ultra Roller автоматически очищает и сушит швабры. Модуль ThermoHub™ нагревает воду до 100 °C для промывки и обеспечивает горячую сушку. Отдельные резервуары предназначены для повседневных моющих средств и устранения запахов.
Стоимость Dreame MatriX10 Ultra в России составляет 189 990 рублей. Модель Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete оценивается в 149 990 рублей, а в период с 7 по 20 октября её можно приобрести со скидкой за 139 990 рублей.