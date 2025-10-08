Новые фены Dreame с защитой от перегрева представлены в России

Фен Dreame Pilot стал самым мощным устройством в серии. Его двигатель развивает скорость до 150 000 оборотов в минуту, создавая поток воздуха до 70 м/с. Такая мощность позволяет быстро сушить даже густые волосы. За контроль температуры отвечает система AI Smart Temperature Protection, которая следит за нагревом 500 раз в секунду и предотвращает перегрев.

Устройство поддерживает персональные настройки — пользователь может сохранять до трёх профилей с разной температурой и скоростью. При подключении насадок устройство автоматически распознаёт их и применяет последние параметры. В комплект входят четыре насадки: диффузор, стайлинговая, разглаживающая и антифриз-насадка. Фен оборудован LED-индикаторами и дисплеем для контроля параметров.