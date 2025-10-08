Новые фены Dreame с защитой от перегрева представлены в России

Новые фены Dreame с защитой от перегрева представлены в РоссииВ продажу поступили четыре устройства для ухода за волосами
© Dreame
Фен Dreame Pilot стал самым мощным устройством в серии. Его двигатель развивает скорость до 150 000 оборотов в минуту, создавая поток воздуха до 70 м/с. Такая мощность позволяет быстро сушить даже густые волосы. За контроль температуры отвечает система AI Smart Temperature Protection, которая следит за нагревом 500 раз в секунду и предотвращает перегрев.
Устройство поддерживает персональные настройки — пользователь может сохранять до трёх профилей с разной температурой и скоростью. При подключении насадок устройство автоматически распознаёт их и применяет последние параметры. В комплект входят четыре насадки: диффузор, стайлинговая, разглаживающая и антифриз-насадка. Фен оборудован LED-индикаторами и дисплеем для контроля параметров.
Модель Dreame Miracle Pro получила систему распыления питательных эссенций, которые превращаются в туман и равномерно наносятся на волосы. Такая технология снижает термическое воздействие и помогает сохранить здоровье кожи головы. Фен работает на двигателе с частотой 130 000 оборотов в минуту и может высушить волосы средней длины примерно за две минуты. Встроенные сенсоры автоматически регулируют поток и температуру.
Устройство оснащено шестью температурными режимами и двумя скоростями. Дополнительно используется ионизация — 600 миллионов отрицательных ионов на кубический сантиметр воздуха уменьшают пушистость и придают блеск. В комплекте также четыре насадки.
Выпрямитель Dreame Aero Straight совмещает функции сушки и укладки. Благодаря мотору на 110 000 оборотов в минуту и скорости воздушного потока 50 м/с устройство работает без предварительного нагрева. Система подачи воздуха распределяет тепло равномерно, а три режима позволяют выбрать подходящий вариант для сушки у корней, выпрямления влажных или укладки сухих волос.
Встроенная ионизация создаёт 300 миллионов отрицательных ионов, кератиновое покрытие защищает структуру, а аргановое масло увлажняет и придаёт мягкость. Устройство автоматически переходит в спящий режим через три секунды бездействия и полностью выключается через три минуты.
Фен Dreame Gusto рассчитан на пользователей, которым важна скорость и контроль температуры. Мощность в 2000 Вт и двигатель с диаметром вала 32 мм создают поток до 60 м³/ч. Интеллектуальная система регулировки нагрева на основе датчика ToF определяет расстояние до волос и снижает температуру при приближении к коже головы, что предотвращает перегрев. Устройство имеет три скорости и четыре уровня нагрева, а кнопка холодного обдува помогает зафиксировать укладку.
Все модели доступны к продаже. В период акции до 20 октября цены снижены: Dreame Pilot — 42 990 ₽, Dreame Miracle Pro — 32 990 ₽, Dreame Aero Straight — 27 990 ₽ и Dreame Gusto — 22 990 ₽. Полная стоимость устройств без скидки составляет от 24 990 до 44 990 рублей.