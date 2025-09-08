Новый бюджетный робот-пылесос Trouver E30 Aqua работает автономно до 50 дней

Модель поддерживает как сухую, так и влажную уборку. Для этого в ней установлены два вращающихся мопа, которые поднимаются на 10 мм, если устройство переходит на ковер или переключается на сухой режим. Станция дважды промывает мопы, контролируя чистоту при помощи индикатора. После завершения уборки насадки сушатся горячим воздухом с температурой около 50 градусов, что снижает риск неприятного запаха и появления грязи.