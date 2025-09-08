Новый бюджетный робот-пылесос Trouver E30 Aqua работает автономно до 50 дней

Новый бюджетный робот-пылесос Trouver E30 Aqua работает автономно до 50 днейМодель получила мощность 10 000 Па и систему 3DAdapt
© Trouver
Мощность всасывания у TROUVER E30 Aqua достигает 10 000 Па. Благодаря этому он эффективно собирает мусор и пыль с пола. Дополнительно используется система Vormax E30 Aqua, которая повышает результативность уборки. В углах и у плинтусов пылесосу помогает технология RoboSwing: боковая щетка выдвигается, чтобы очистить труднодоступные места. Одной из особенностей модели стала щетка, на которую не наматываются волосы, что делает устройство удобным для владельцев животных с длинной шерстью.
Модель поддерживает как сухую, так и влажную уборку. Для этого в ней установлены два вращающихся мопа, которые поднимаются на 10 мм, если устройство переходит на ковер или переключается на сухой режим. Станция дважды промывает мопы, контролируя чистоту при помощи индикатора. После завершения уборки насадки сушатся горячим воздухом с температурой около 50 градусов, что снижает риск неприятного запаха и появления грязи.
Еще одна функция пылесоса — система навигации 3DAdapt. Она распознает более 70 типов препятствий, включая обувь и провода, и помогает устройству обходить их в реальном времени. Робот может определять сильно загрязненные участки пола и возвращаться для повторной уборки. При обнаружении ковров он автоматически увеличивает мощность и поднимает мопы.
Робот-пылесос TROUVER E30 Aqua доступен на Яндекс Маркете. Цена модели начинается от 29 990 рублей.