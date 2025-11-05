Новый робот-пылесос Trouver Z60 сам поднимает швабру и не мочит ковры

Для влажной уборки применяется технология HydroForce™. Роликовый моп диаметром 25,6 сантиметра и 12 форсунок непрерывно подают чистую воду, а грязная жидкость сразу откачивается в отдельный бак. Это обеспечивает мытье без повторного загрязнения поверхности.

Мощность всасывания устройства достигает 28 000 Па. Система LiftPro™ позволяет роботу приподнимать шасси для преодоления порогов высотой до 8 сантиметров. Технология MaxiReach™ обеспечивает охват 99,99% площади за счет синхронного выдвижения мопа и боковой щетки у стен.

Навигация FlexScope™ с датчиками DToF строит детальную карту помещения. Робот точно перемещается, опускаясь до 96 миллиметров для уборки под мебелью.

Станция обслуживания не требует частого вмешательства пользователя. Она автоматически промывает моп горячей водой до 75 °C, сушит его при 45 °C и собирает пыль в 3,2-литровый мешок. Автономность станции достигает 100 дней. Также в базе есть два резервуара: 400 мл для универсального средства и 200 мл для жидкости, устраняющей запахи.