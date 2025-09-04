Представлен Ecovacs Deebot X11: робот с зарядкой за 3 минуты для уборки до 1000 м²

Быстрая зарядка реализована за счёт так называемой фрагментарной подзарядки батареи. Робот восполняет около шести процентов заряда за несколько минут в паузах между движениями, что даёт возможность поддерживать стабильный цикл работы. Такая схема отличается от привычного подхода, когда время уборки напрямую зависит от ёмкости аккумулятора.

Помимо системы PowerBoost, в модели внедрена обновлённая технология OZMO Roller 2.0 в сочетании с TruEdge 3.0. Она включает нейлоновый валик с частотой вращения 200 оборотов в минуту и давлением до 3800 Паскалей. По задумке разработчиков, это должно повысить эффективность удаления сложных загрязнений, а выдвижной захват длиной 1,5 сантиметра позволяет прорабатывать участки вдоль стен и в углах.

Отдельное внимание уделено станции OmniCyclone, которая используется вместе с устройством. Она оснащена системой PureCyclone 2.0 Auto-Empty и работает без одноразовых мешков. Такой подход снижает расход материалов и уменьшает количество отходов. По прогнозам компании, только за счёт использования этой технологии можно отказаться примерно от двух миллионов мешков в год при ожидаемых продажах модели.

В Deebot X11 также встроен голосовой помощник Agent Yiko. Это программный модуль, который объединяет функции традиционного ассистента с инструментами анализа данных. Он не ограничивается обработкой голосовых команд, а способен формировать сценарии уборки с учётом особенностей помещений и привычек пользователя.