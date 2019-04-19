Премьера в России: Стиральные машины LG научились определять вес и тип ткани

Компания LG Electronics представила сегодня в России новую линейку стиральных машин AI DD 2019 года и систему ухода за одеждой при помощи пара LG Styler.
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По словам производителя, стиральные машины с новым поколением инверторного мотора AI DD могут не только взвешивать белье, но и определять тип ткани. Для каждого типа ткани подбирается оптимальный алгоритм, основываясь на базе данных из 20 000 комбинаций стирки.
Также стиральные машины LG способны осуществлять полный цикл стирки за 39 минут с технологией TurboWash360, стирка с паром и удаление складок Steam+. Из особенностей дизайна стоит отметить дверь из закаленного стекла, которая обладает высокой прочностью и устойчивостью к царапинам.