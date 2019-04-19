Премьера в России: Стиральные машины LG научились определять вес и тип ткани

По словам производителя, стиральные машины с новым поколением инверторного мотора AI DD могут не только взвешивать белье, но и определять тип ткани. Для каждого типа ткани подбирается оптимальный алгоритм, основываясь на базе данных из 20 000 комбинаций стирки.

Также стиральные машины LG способны осуществлять полный цикл стирки за 39 минут с технологией TurboWash360, стирка с паром и удаление складок Steam+. Из особенностей дизайна стоит отметить дверь из закаленного стекла, которая обладает высокой прочностью и устойчивостью к царапинам.