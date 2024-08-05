Производитель умной бытовой техники Dreame открыл первый фирменный магазин в России

Опубликовано 05 августа 2024, 16:49
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Производитель умной бытовой техники Dreame открыл первый фирменный магазин в РоссииВ будущем планируются открытия в нескольких городах страны
Компания Dreame, известная своими инновационными решениями в области бытовой техники, открыла свой первый фирменный магазин в России.
Он расположен в ТРК «РИГАМОЛЛ» на северо-западе Московской области, по Новорижскому шоссе.
Посетители магазина смогут ознакомиться с полным ассортиментом продукции Dreame, получить консультации специалистов и протестировать технику в действии. Открытие состоялось 2 августа.
Компания планирует активно расширять своё присутствие в России. В ближайший год компания намерена открыть магазины в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.
Помимо этого, бренд продолжит развивать партнерские отношения с розничными сетями и интернет-магазинами, чтобы обеспечить максимальную доступность своей продукции. То есть появление фирменного магазина лишь расширит доступность устройств компании, а не наоборот.