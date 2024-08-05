Производитель умной бытовой техники Dreame открыл первый фирменный магазин в России

Компания планирует активно расширять своё присутствие в России. В ближайший год компания намерена открыть магазины в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

Помимо этого, бренд продолжит развивать партнерские отношения с розничными сетями и интернет-магазинами, чтобы обеспечить максимальную доступность своей продукции. То есть появление фирменного магазина лишь расширит доступность устройств компании, а не наоборот.