Производителя бытовой техники Candy продали китайцам

Янник Фирлинг, помимо роли генерального директора Haier Europe, также возьмет на себя управление бывшей Candy Hoover Group. Беппе и Альдо Фумагалли займут позиции неисполнительных директоров Haier Europe.

Обе компании смогут совместно использовать технологические разработки и внедрять ноу-хау. Candy сохранит свою команду менеджеров и сотрудников, региональную инфраструктуру, включая исследовательские центры, деловую сеть и производственные предприятия.

Янник Фирлинг отметил: «Candy является важным приобретением и отличным активом для роста нашей объединенной группы, который принесет выгоду нашим сотрудникам, потребителям, бизнес-партнерам и акционерам. Европа является одним из ключевых рынков в глобальной стратегии бренда Haier, и это объединение способствует усилению позиционирования Haier в регионе. Я рассчитываю тесно сотрудничать с опытной командой менеджеров Candy, так как мы в равной степени разделяем приверженность инновациям и стремимся предлагать индивидуальные решения, внедряя смарт-продукты в ежедневную жизнь пользователей».

По данным Euromonitor суммарные объемы групп Haier и Candy в 2018 составляют 15,1% мирового рынка бытовой техники, 22,7% рынка свободностоящей холодильной техники и 19,8% бытовой техники для стирки. По совокупному объему доходов компания занимает пятое место в Западной Европе и планирует войти в тройку лидеров к 2022 году.