Redmond создаст новое приложение для мультиварок и другой техники после поломки старого

Redmond создаст новое приложение для мультиварок и другой техники после поломки старогоЧтобы не зависеть от зарубежных разработчиков
Компания Redmond сообщила покупателям своей продукции о том, что в связи с отказом иностранных компаний поддерживать приложение для управления «умной» техникой бренда, разработает собственное приложение. Это необходимо, чтобы не зависеть от зарубежных разработчиков.
Фото: Deshevyj-internet-magazin.ru
Кроме основных функций в него будут добавлены дополнительные сервисы: программы лояльности фирменных розничных и интернет-магазинов; удобная база рецептов для кухонной техники; служба поддержки клиентов «24/7» и другие.
Собственное приложение будет запущено в начале весны 2023 года, но во время переходного периода пользователи «умной» техники Redmond — мультиварок и других устройств — могут столкнуться с замедлением работы. При этом компания обещает помочь любому пользователю, который столкнётся с какой-либо проблемой при пользовании техникой.
«Рассмотрев различные варианты, предлагаемые рынком, мы пришли к выводу, что нам необходима собственная разработка. Первый проектный этап создания нового приложения был завершён в конце 2022 года», — сообщил директор по маркетингу Redmond Алексей Сапин.
Напомним, что 10 января 2023 г. стало известно о том, что пользователи «умной» техники Redmond столкнулись с неисправностью обновлённой версии мобильного приложения Ready for Sky для управления техникой бренда.