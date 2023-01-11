Redmond создаст новое приложение для мультиварок и другой техники после поломки старого

Кроме основных функций в него будут добавлены дополнительные сервисы: программы лояльности фирменных розничных и интернет-магазинов; удобная база рецептов для кухонной техники; служба поддержки клиентов «24/7» и другие.

Собственное приложение будет запущено в начале весны 2023 года, но во время переходного периода пользователи «умной» техники Redmond — мультиварок и других устройств — могут столкнуться с замедлением работы. При этом компания обещает помочь любому пользователю, который столкнётся с какой-либо проблемой при пользовании техникой.

«Рассмотрев различные варианты, предлагаемые рынком, мы пришли к выводу, что нам необходима собственная разработка. Первый проектный этап создания нового приложения был завершён в конце 2022 года», — сообщил директор по маркетингу Redmond Алексей Сапин.