Роботы-пылесосы Trouver E20s убирают до 90 дней подряд без вашего участия

Роботы-пылесосы Trouver E20s убирают до 90 дней подряд без вашего участияПродажи официально объявлены
© Trouver
Эти устройства оснащены уникальной боковой щёткой с U-образной текстурой, предназначенной для предотвращения спутывания шерсти домашних животных. Кроме того, пылесосы оснащены фирменным двигателем, обеспечивающим высокую мощность всасывания до 13 000 Па.
Обе модели оснащены навигационной системой 3DAdapt™, использующей однолучевой лазер для распознавания объектов в режиме реального времени. Они также оснащены модулем статической влажной уборки, позволяющим одновременно собирать пыль и протирать пол. Центральная щётка имеет V-образную форму для эффективной очистки зазоров между напольными покрытиями и коврами, а герметичные зубцы гребня создают мощный поток воздуха, сводя к минимуму спутывание волос и шерсти.
Модель E20s Pro Plus отличается самоочищающейся станцией, которая автоматически опорожняет пылесборник робота. Базовая модель оснащена герметичным 4-литровым мешком для мусора, что исключает необходимость частого технического обслуживания. База обеспечивает автономную работу до 3 месяцев при ежедневной уборке.
Роботы-пылесосы Trouver E20s Pro и E20s Pro Plus доступны на официальном сайте Trouver и в розничных сетях, таких как DNS, Яндекс Маркет, Технопарк и Ozon по следующим ценам: E20s Pro: от 16 990 рублей, E20s Pro Plus: от 22 990 рублей.