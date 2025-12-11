Роботы-пылесосы Trouver E20s убирают до 90 дней подряд без вашего участия

Эти устройства оснащены уникальной боковой щёткой с U-образной текстурой, предназначенной для предотвращения спутывания шерсти домашних животных. Кроме того, пылесосы оснащены фирменным двигателем, обеспечивающим высокую мощность всасывания до 13 000 Па.

Обе модели оснащены навигационной системой 3DAdapt™, использующей однолучевой лазер для распознавания объектов в режиме реального времени. Они также оснащены модулем статической влажной уборки, позволяющим одновременно собирать пыль и протирать пол. Центральная щётка имеет V-образную форму для эффективной очистки зазоров между напольными покрытиями и коврами, а герметичные зубцы гребня создают мощный поток воздуха, сводя к минимуму спутывание волос и шерсти.