Российская компания начала выпуск собственных лазерных принтеров

Компания «Булат Групп» заявила о старте продаж своего первого фирменного принтера — монохромного лазерного Bulat P1024.

Разработкой принтера специалисты предприятия занимались совместно с китайскими партнерами, рассказал директор по развитию «Булата» Игорь Козаченко. По его словам, устройства производят на китайской фабрике, а расходные материалы выпускаются в Наро-Фоминске.

Длина Bulat P1024 составляет 35,6 сантиметров, длина — 23 сантиметра, высота — 18 сантиметра, вес — 5,2 килограмма. Скорость печати принтера составляет 24 страницы формата А4 в минуту с разрешением 600 точек на дюйм. Стоимость устройства — 11,5 тысяч рублей.

По мнению Козаченко, полностью раскрыть потенциал принтера можно лишь в офисе, где регулярно печатют по 100-500 страниц формата A4 в день. Среди главных плюсов Bulat P1024 специалист называет экономичность — одна страница стоит менее рубля — а также надежность и ремонтопригодность аппарата на хорошо изученной и проверенной платформе.