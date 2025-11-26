Россияне осенью массово взялись за ремонт бытовой техники

Устранение засоров в фильтрах, сливных насосах и шлангах стало востребованнее на 49%. Замена сливного насоса интересовала на 23% больше клиентов, а диагностика неисправностей — на 20%.

Ремонт кофемашин показал рост спроса на 19%. Особенно популярным стало обслуживание рожковых и капельных кофеварок — в 7 раз выше прошлогодних показателей. Для капсульных кофемашин спрос вырос в 6,5 раза, для автоматических — в 6,1 раза.

Интерес к ремонту варочных панелей увеличился на 13%. Техническое обслужинение этих приборов искали в 6,9 раза активнее. Замена жиклеров стала востребованнее в 6,3 раза, а трубчатых электронагревателей — в 5,3 раза. Полировку поверхностей для восстановления внешнего вида планировали в 3,2 раза чаще.

Эксперты отмечают, что рост спроса на ремонтные услуги демонстрирует стремление россиян поддерживать технику в рабочем состоянии, особенно перед новогодними праздниками.