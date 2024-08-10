Samsung отозвала больше 1 млн электропечей в США из-за риска пожара

Опубликовано 10 августа 2024, 21:45
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Samsung отозвала больше 1 млн электропечей в США из-за риска пожараНачались массовые сообщения об опасности
В США были зарегистрированы примерно 250 случаев возгорания электропечей Samsung. Пожары привели к материальному ущербу, смерти домашних животных и увечьям людей.
© Samsung
По информации The Wall Street Journal, Samsung отзывает более 1,1 млн печей, проданных в США с 2013 года, после сообщений о 250 пожарах, пострадавших животных и людях. Samsung оповестила покупателей об отзыве устройств через официальный сайт в США.
Также компания подтвердила информацию об отзыве, но в официальном заявлении, как пишет WSJ, не упомянула пожары или травмы. И это не первый раз, когда Samsung отзывает продукцию из-за массовых проблем: ранее компания отозвала едва ли не все смартфоны Galaxy Note 7 из-за возгораний и взрывов.
Источник:The Wall Street Journal
Автор:Андрей Кадуков
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