Samsung отозвала больше 1 млн электропечей в США из-за риска пожара

По информации The Wall Street Journal, Samsung отзывает более 1,1 млн печей, проданных в США с 2013 года, после сообщений о 250 пожарах, пострадавших животных и людях. Samsung оповестила покупателей об отзыве устройств через официальный сайт в США.

Также компания подтвердила информацию об отзыве, но в официальном заявлении, как пишет WSJ, не упомянула пожары или травмы. И это не первый раз, когда Samsung отзывает продукцию из-за массовых проблем: ранее компания отозвала едва ли не все смартфоны Galaxy Note 7 из-за возгораний и взрывов.